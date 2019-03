Beantech entra nel capitale di Effedi Automation

Si allargano gli orizzonti di beanTech. L'azienda informatica di Reana del Rojale, che opera nello sviluppo di tecnologie digitali, ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel mondo della robotica. L'opportunità è maturata di recente, grazie all'acquisizione di un quota societaria di una realtà del settore con solide radici in Fvg.

beanTech, infatti, ha acquisito il 20% delle quote societarie di Effedi Automation, impresa con sede a Tavagnacco impegnata nel mondo della robotica. L'ingresso nel capitale sociale è un primo passo, ma il progetto “inaugurale” comune è già in rampa di lancio. Le due aziende, infatti, hanno unito le rispettive competenze per dare vita a un prototipo di cobot (nel video cosa il cobot è in grado fare oggi), robot collaborativo dotato di Intelligenza Artificiale, capace di osservare e monitorare la qualità nel processo produttivo. Il modello di cobot che potrà venire utilizzato nelle fasi di controllo qualità, sarà presentato alla fiera di settore: MecSpe di Parma, dal 28 al 30 marzo.

Al via, dunque, un nuovo corso per beanTech, pronta ad ampliare i confini del suo business: "Con questa acquisizione di quote entriamo a far parte di una realtà con know-how consolidato, – sottolinea Fabiano Benedetti, ad dell'impresa informatica - per guardare assieme al futuro e alle applicazioni in ambito industriale di automazione e robotica, soluzioni che troveranno sviluppi sempre più interessanti".

Un “matrimonio” accolto con entusiasmo anche da Federico Nardone, amministratore delegato di Effedi Automation che guida assieme al padre Giacomo: "Un partner qualificato come beanTech - sottolinea - ci porterà a realizzare progetti ancora più innovativi. Le collaborazioni sinergiche sono fondamentali: Effedi Automation mette a disposizione la competenza nell’automazione e nella robotica, beanTech il know how informatico e la sua capacità di applicarlo nell’ambiente industriale. Il prototipo che presenteremo al MecSpe, fiera di riferimento a livello italiano per l’industria manifatturiera, sarà il primo progetto ufficiale che darà il via alla nostra fruttuosa partnership".