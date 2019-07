Bilancio di successo per Additive Square Fvg

Le tecnologie additive a livello industriale si stanno diffondendo rapidamente. Queste tecnologie non sono più ad uso esclusivo di alcuni settori, né riservate solo alle grandi imprese: l’impatto sulle filiere produttive e il modo di concepirne i prodotti è dirompente, e sarà in grado di cambiare radicalmente il volto delle imprese manifatturiere. A meno di un anno dall’inaugurazione di Additive Square Fvg, il laboratorio dedicato alle tecnologie additive presso Friuli Innovazione, i risultati sono già tangibili: cinque imprese regionali hanno formato tecnici specializzati, stanno collaborando allo sviluppo di prototipi, oltre alla costruzione di una common base knowledge per accelerare l’implementazione delle tecnologie additive nel settore di interesse. Tutto questo vede attorno un vero e proprio ecosistema, fatto di servizi specializzati, compresa la certificazione delle competenze, oltre allo sviluppo di nuove opportunità per il sistema educazione e la ricerca.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, il cui modello di collaborazione pubblico-privato non ha eguali riscontri a livello europeo. Un progetto di eccellenza che ha colto con tempismo il cambiamento in atto, offrendo al sistema dell’innovazione regionale un esempio di aggregazione, in cui collaborano attori chiave dell’industria, della ricerca, dei servizi e della formazione, rendendo Additive Square Fvg un’iniziativa non solo innovativa, ma anche di rilevante impatto sul territorio regionale.

Mercoledì 3 luglio, alle 16.30 nell’Auditorium di Wärtsilä Italia (Bagnoli della Rosandra – Trieste) è in programma un incontro al quale parteciperanno il presidente e amministratore delegato di Wärtsilä Italia, Andrea Bochicchio; Fabio Feruglio, Direttore Friuli Innovazione; Saverio Maisto, direttore Comet, Cluster Metalmeccanica Fvg; Giuseppe Saragò, Wärtsilä Italia; Luigi Barbante, Sms Group; Giuseppe Visentini, Thermokey, Shareholder; Gianpiero Amici, Gruppo Cividale; Sergio Barel ceo di Brovedani Group; Simone Mausoli, Project manager for new services and innovation; Marco Sortino dell’Università di Udine; Federico Busato per il Mits; il Presidente di Confindustria Venezia Giulia Sergio Razeto e l’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

Sarà l'occasione per tracciare un primo bilancio dell’iniziativa, oltre a intercettare nuove esigenze provenienti dagli stakholders regionali, offrendo anche un momento di confronto e dialogo costruttivi, con la finalità di poter coinvolgere e supportare altre piccole-medie imprese del territorio nel colmare i divari tecnologici rispetto alle tecnologie in oggetto.