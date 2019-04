“I risultati di un’azienda non si misurano analizzando semplicemente i dati di bilancio e gli indici di redditività: Danieli è grande anche perché restituisce al territorio parte dei propri ricavi e guarda al futuro investendo nel welfare aziendale e nella formazione fin dall’infanzia. E’ un esempio che va seguito e fatto conoscere”.

Lo ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini al termine dell’incontro con i vertici della Danieli Officine Meccaniche di Buttrio.

“Viviamo in un Paese - ha osservato Bini – in cui è difficile fare impresa e la Regione si sta adoperando affinché il Friuli Venezia Giulia diventi nuovamente una terra amica per chi vuole investire: abbiamo lavorato a questo con la Finanziaria e continuiamo con il disegno di legge sulla competitività in discussione in questi giorni abbassando per quello che ci è consentito la pressione fiscale e sburocratizzando. La Regione deve stare a fianco di chi produce e crea ricchezza e di conseguenza welfare: da parte mia c’è la massima disponibilità e vi invito – è stato l’invito rivolto a Danieli - a scrivere assieme regole e norme per il bene delle nostre imprese”.

Accolto da Anna Mareschi Danieli, dal ceo Alessandro Trivillin, dalla vicepresidente della Danieli Academy e presidente del Danieli Educational Centre Paola Perabò e dal chief tecnmology officer Rolando Paolone, Bini ha visitato lo stabilimento produttivo ma anche due delle strutture dedicate alla formazione che fanno parte del “pacchetto welfare” rivolto ai dipendenti delle Officine Meccaniche spa ma anche a utenti esterni: l’asilo nido “Cecilia”, pensato con lungimiranza dall’imprenditrice illuminata quale era Cecilia Danieli e che oggi accoglie 40 bambini da 0 a sei anni; la scuola primaria paritaria che ha aperto nel 2017 ed è organizzata in spazi disegnati con cura per offrire una precoce formazione internazionale e sviluppare fin dai primi anni di vita una coscienza “ecologica” e aperta alle scienze tecniche.

Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le precise scelte strategiche che portano il gruppo, che raccoglie meno dell’1 per cento del suo business in Italia, a mantenere sempre invariati i livelli occupazionali proprio nel quartier generale (i 9.358 dipendenti attuali sono calati dal picco del 2014 ma non hanno mai subito contrazione in Italia, dove nel 2018 erano 4678) e a continuare a dare lavoro a 2.850 fornitori in Italia, di cui 160 in Friuli. I neodiplomati o neolaureati assunti nell’ultimo anno sono stati 93 in Italia e 17 nelle sedi all’estero del gruppo.

Dal 2009 al 2018 gli investimenti a favore del territorio regionale di Danieli sono stati calcolati in oltre 2 miliardi di euro: di questi molti sono dedicati alla diffusione del sapere tecnico e alla formazione dei giovani attraverso l’investimento sugli ITS – Danieli è stata pioniera nei tirocini formativi -, alla collaborazione con gli atenei, a progetti specifici per i giovani in collaborazione con istituzioni locali, al finanziamento diretto in restauri di gioielli del patrimonio regionale.

Per continuare a attrarre giovani di talento dal mondo Danieli ha sviluppato una serie di servizi: un suo campus da 120 camere, una Academy che fa formazione diretta e che ospita 100 tirocinanti l’anno ma ha avanzato alla Regione la proposta di una collaborazione per potenziare l’housing. Oltre a questo, altre prospettive di collaborazione sono state illustrate sul tema della sostenibilità per l’Abs.