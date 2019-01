Bluenergy e Tep Energy solution fanno squadra

Bluenergy Group, player di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, ha stretto una partnership con Tep Energy Solution, società controllata da Snam e leader nel campo dell’efficienza energetica, per la progettazione e attuazione di interventi di efficientamento degli involucri degli edifici in Friuli Venezia Giulia. L’accordo prevede, in particolare, un programma di riqualificazioni sui condomini del territorio regionale, che potranno includere anche interventi realizzati con agevolazioni “Sisma bonus”.

Grazie a questa sinergia, che potrà in futuro essere estesa ad altre regioni, le società tecniche del gruppo Bluenergy (Bluenergy Assistance e Rettagliata Tech) e TEP Energy Solution saranno in grado di offrire un servizio di consulenza a 360° che contempla tutte le operazioni utili a raggiungere i più alti standard di efficienza energetica. Attraverso il presidio commerciale sviluppato in tutti questi anni dalle società tecniche del gruppo Bluenergy, sarà possibile riqualificare grandi strutture abitative con la messa in opera di interventi all'involucro edilizio eseguiti da Tep Energy Solution e pacchetti di servizi energetici di Bluenergy Assistance e Rettagliata Tech quali: la riqualificazione degli impianti di climatizzazione invernale, il servizio di gestione calore, l’assistenza h24, la manutenzione ordinaria annua con assunzione del terzo ruolo e la contabilizzazione del calore.

Attraverso l’operato di Bluenergy Assistance e Rettagliata Tech tutte le operazioni di efficientamento energetico contempleranno il pagamento di parte dell’importo dei lavori mediante cessione del credito d’imposta - per i condomini oggi può arrivare fino al 75% per interventi di efficientamento - consentendo così di ottenere benefici economici immediati sui costi di realizzazione degli interventi.

"La partnership con Tep Energy Solution – ha detto Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group – sigla la collaborazione tra due grandi operatori di mercato. Una collaborazione che si inserisce nella strategia di sviluppo dell’ambito dei servizi accessori alla vendita di energia elettrica e gas che il nostro gruppo sta perseguendo in Friuli Venezia Giulia e negli altri territori in cui è presente. Questo accordo ci permetterà di ampliare l’offerta grazie all’operato di un player di settore e di allargare il nostro raggio d’azione incrementando produttività e flessibilità gestionale, implementando la gamma dei prodotti e dei servizi offerti, con l’obiettivo di far crescere il fatturato delle nostre divisioni tecniche, che dall’ultimo bilancio chiuso al 30 giugno 2018 si attesta a 8,5 milioni di euro, e punta a raggiungere i 20 milioni di euro in 3 anni".

"L’intesa con Bluenergy – ha commentato Marco Bianchi, Amministratore Delegato di Tep Energy Solution – consolida la nostra capacità di operare sul territorio, consentendoci di creare sinergie con un operatore di primo piano nel Nord Italia. Si conferma così la nostra posizione tra i leader italiani nel settore dell’efficienza energetica, ulteriormente rafforzata dal nostro ingresso in Snam, la principale gas utility in Europa, impegnata nella promozione di un sistema energetico più sostenibile ed efficiente".

Si tratta di un accordo con cui Bluenergy Group punta a crescere in modo deciso nel ramo dei servizi post contatore, dopo le acquisizioni di Rettagliata Tech e Blu Service srl. La multiutility friulana ha chiuso il 2018 con un fatturato consolidato in crescita del 25%, toccando i 254,4 milioni di euro. L'Ebitda del Gruppo si è attestato a 25,4 milioni di Euro, mentre la posizione finanziaria netta, pari a 24,7 milioni di Euro, è migliorata di 6,4 milioni rispetto al 30 giugno 2017.