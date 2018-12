Bluenergy Group porta l’E-Mobility Day anche a Tarvisio

Dopo l’appuntamento d’esordio a Udine, Bluenergy Group, player di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, porta l’E-Mobility Day anche a Tarvisio mercoledì 19 dicembre alle ore 18.00 presso l’Auditorium del Centro Culturale Julius Kugy (Via Giovanni Paolo II,1).



L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sullo sviluppo della mobilità elettrica e della rete di ricarica ad accesso pubblico e privato nel territorio, con un focus particolare sulle potenzialità che la mobilità elettrica offre nell’ambito turistico e in particolare per i settori hospitality e ristorazione nell’area del tarvisiano.



A confrontarsi saranno Renzo Zanette, Sindaco del Comune di Tarvisio, Barbara Lagger, Assessore al Turismo del Comune di Tarvisio, Paolo Molinari, Consigliere delegato alle politiche per la montagna e alle risorse naturalistiche del Comune di Tarvisio, Stefano Salvemini e Stefano Luperto, rispettivamente Key Account Manager E-mobility e Responsabile Marketing di Bluenergy Group.



L'incontro sarà anche l'occasione per presentare l'offerta dei servizi di Bluenergy nel campo della mobilità sostenibile. Un percorso di sviluppo che Bluenergy ha scelto di implementare con l’obiettivo di diventare sempre di più un hub di riferimento per la mobilità elettrica nel Triveneto e negli altri territori di riferimento quali Lombardia, Liguria e Piemonte.



In quest’ottica infatti Bluenergy Group ha dato vita a sinergie e collaborazioni con partner di alto livello come Renault Italia, tra i player di riferimento nella produzione di veicoli elettrici, ALD Automotive, leader nel noleggio a lungo termine el’Energy Company GMT Spa. Una sinergia che consente di proporre ai propri utenti un’offerta a pacchetto che comprende la possibilità di un noleggio a lungo termine di una vettura 100% elettrica, delle infrastrutture di ricarica, oltre alla fornitura di energia elettrica, rateizzando la spesa in bolletta.



Al termine dell'appuntamento i partecipanti avranno la possibilità di effettuare dei test drive su vettura elettrica Renault ZOE.