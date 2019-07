Burocrazia, tassa occulta da 673 milioni all’anno

Una zavorra invisibile e polverizzata che frena le aziende italiane e, ovviamente, friulane: la burocrazia. In Friuli Venezia Giulia ha un costo enorme: 673 milioni di euro all’anno, secondo le stime – definite prudenziali – della Cgia di Mestre.

E, purtroppo, continua a crescere, perché leggi, lacci, lacciuoli, incombenze e scadenze aumentano, in barba a tutte le dichiarazioni di buone intenzioni. In Fvg a pagare lo scotto più alto di questa sorta di “tassa occulta” è la provincia di Udine: 288 milioni di euro all’anno che pesano soprattutto su medie, piccole e piccolissime aziende, che sono poi quelle costrette a rivolgersi a consulenti e specialisti esterni per onorare le previsioni di regolamenti, leggi e leggine.

C’è poi la provincia di Pordenone, che paga una tassa non proprio da niente (171 milioni di euro all’anno), tallonata da Trieste (146 euro). In coda c’è Gorizia, con 68 milioni di euro.

E’ il conto finale di una burocrazia frutto di una pubblica amministrazione che non brilla certo per qualità ed efficienza. Il giudizio è della Commissione Europea che ha monitorato le strutture pubbliche di 28 Paesi: l’Italia si colloca al 23esimo posto. Peggio di noi fanno solo Ungheria, Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria.