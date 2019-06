Si chiama Business Opportunity Day e ha due obiettivi principali: promuovere incontri diretti tra gli imprenditori e favorire eventuali percorsi di collaborazione tra le aziende. L’iniziativa sarà ospitata sabato 8 giugno, a partire dalle 9.30, al PalaPineta di Lignano e “nasce – come spiega la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli - da un’esigenza manifestata direttamente dalla nostra base associativa. Dopo il successo del primo appuntamento, tenutosi a palazzo Torriani nel mese di ottobre dello scorso anno e sulla scorta del positivo feed back ottenuto dai protagonisti, ora siamo pronti a realizzare una seconda edizione ancora più partecipata”.

"Oltre a rappresentare un momento aperto ai rappresentanti delle aziende di tutti i settori merceologici" continua la presidente, “il Business Opportunity Day punta infatti a mettere in contatto diretto le imprese, con appuntamenti one to one. L’auspicio è che la conoscenza diretta possa dar luogo a sviluppi collaborativi e occasioni di business”.

Proprio per questa ragione, il Business Opportunity Day avrà un approccio molto concreto e pratico. Il programma della mattinata prevede due ore e mezza di incontri mirati. Ogni appuntamento è stato organizzato sulla base della domanda-offerta proposta da ciascuna azienda, secondo uno schema che le stesse imprese, nel modulo di adesione alla mattinata, hanno segnalato. L’incrocio delle informazioni ha così permesso di predisporre un’agenda Di incontri personalizzata per ciascuna impresa.

“Momenti come questo – conclude la presidente – sono utili da due punti di vista. Possono contribuire concretamente a promuovere la conoscenza tra di noi, ma anche a rafforzare lo spirito d’identità associativa”.