Calligaris punta in alto con Maurizio Cheli

La Calligaris ha festeggiato la chiusura positiva del primo semestre con uno speciale party che ha visto come ospite d’onore l’astronauta Maurizio Cheli. Un appuntamento esclusivo per celebrare un marchio internazionale. La convention semestrale si è svolta nella rinnovata sede di Manzano della storica azienda friulana, in via Trieste 12. Un summer meeting al quale sono stati invitati tutti i dipendenti.

Padrino d’eccezione della serata è stato appunto Maurizio Cheli, il famoso astronauta di origini modenesi, che ha tenuto un interessantissimo discorso sulla sua carriera e ha dispensato consigli professionali a tutti i lavoratori dell’azienda.

Il Gruppo Calligaris nasce nel 1923 dall’unione tra tradizione artigiana e industrializzazione e propone un catalogo unico per la sua completezza d’offerta. Oggi è un gruppo che fattura 141 milioni di euro, presente in 650 punti vendita nel mondo e distribuito in oltre 100 paesi, con una quota di export pari al 70%. La sua offerta di prodotti copre l’intero universo dell’arredamento: dalla sedia – l’oggetto iniziale – ai tavoli, dai letti ai complementi, dai tappeti all’illuminazione, per un totale di 5.000 codici a catalogo con più di 25.000 combinazioni disponibili.

Nella foto il nuovo CEO, Stefano Rosa Uliana, insieme a Maurizio Cheli