Case vacanze, solo in Fvg crescono i prezzi

Fimaa ha presentato l'Osservatorio nazionale immobiliare turistico 2019 realizzato in collaborazione con Nomisma. Una fotografia del mercato 2019 delle case per vacanza in Italia, attraverso l'analisi dei dati delle compravendite e delle locazioni di 205 località di mare e 112 di montagna e lago.

Nel 2019, il prezzo medio per l'acquisto di un'abitazione turistica in Italia si attesta a 2.134 euro al metro quadro commerciale, con un trend ancora in contrazione. A livello nazionale, però, il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione a registrare un aumento dei prezzi medi (+1,5%). Nelle località marine, il Fvg segna un +0,8%, mentre tra quelle di montagna o lago l’aumento è pari al +1,7%.

Sul fronte delle locazioni, il mercato nazionale segna un +1,3% su base annua, in miglioramento rispetto al 2018, beneficiando della crescita dei flussi turistici. I prezzi, invece, sono diminuiti, ma anche in questo caso il Fvg è in controtendenza: tra le sole dieci località cresciute nell’intero Stivale, infatti, spiccano Tarvisio, con un +3,3% e Lignano Sabbiadoro, che ha registrato un aumento dei prezzi medi del 2%.

