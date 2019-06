Ceccarelli, un viaggio lungo 40 anni

Compie quarant’anni Ceccarelli Group, azienda friulana leader nel settore dell’autotrasporto nazionale e internazionale. E per onorare l’importante traguardo raggiunto, è stata organizzata per sabato, nella sede di Viale Venezia a Udine, una grande festa.

Fondata nel 1979 dal Cavalier Bernardino Ceccarelli, l’azienda è cresciuta mettendo al centro del proprio intraprendere il rispetto e l’onestà. Una storia imprenditoriale – si legge in una nota di Ceccarelli Group – caratterizzata da intelligenza, caparbietà, dedizione e intraprendenza. Una sfida fondamentale è stata vinta in un mondo molto dinamico, altamente competitivo e in notevole trasformazione, per l’avvento del digitale.

L’attenzione per l’ambiente e la vicinanza al territorio sono cardini di un’azienda che della responsabilità sociale ha fatto un valore quotidiano, con attività filantropiche e il sostegno al mondo dello sport.

“I nostri primi quarant’anni – fa sapere Ceccarelli Group - sono passati velocemente e con soddisfazioni infinite. Confidiamo di rappresentare un punto di riferimento imprenditoriale per la nostra città e la nostra regione ancora per molti anni a venire”.