Che bello rimanere provinciali

Una banca d’affari, come Finint, può avvicinare l’economia reale al risparmio gestito, ma il Nordest non può essere soltanto una piana di capannoni dediti alla produzione. La crescita continuerà solo se qui rimarranno headquarter, manager e cervelli. Lo dice un imprenditore che ha creato un colosso rimanendo in provincia. Enrico Marchi, classe 1956 di Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso, nel 1980 ha ‘inventato’ la Finanziaria Internazionale (Finint), un’innovativa realtà finanziaria con sede a Conegliano che nell’arco di quasi 40 anni ha aperto nuove vie in tanti settori. Tra le varie partecipate, figura anche Save la società che gestisce oggi non solo il terzo polo aeroportuale italiano, ma si è anche espanso in altri Paesi (Belgio) e in altri settori (Centostazioni).



C’è la sensazione che notevoli capitali locali siano parcheggiati in attesa di investimenti, ma c’è troppa incertezza per scommettere sul futuro di questo territorio. Conferma?

“L’incertezza c’è e non è solo una sensazione. Quello che possiamo vedere noi, come banca d’affari radicata nel territorio ma con uno sguardo internazionale, è un insieme di imprenditori che è riuscito a superare il periodo di crisi e che ha voglia di investire nel territorio per farlo crescere. Terra di persone laboriose, imprenditori lungimiranti, aziende che hanno saputo esprimere eccellenze e che ancora vorrebbero farlo. La situazione politica non dà però certezze. In questo senso, a livello italiano ma anche europeo, l’incertezza in materia di tematiche economiche non dà conforto. I mercati su questo sono molto sensibili, il risultato è che il capitale c’è, ma chi è pronto a investirlo ha un atteggiamento cautelativo. Investe meno, oppure non investe affatto in attesa di maggiore certezza”.



Cosa significa fare banca d’affari oggi?

“Per Banca Finint vuol dire mettersi al fianco dell’imprenditore. Pensare e ragionare con lui per affiancarsi alle banche tradizionali e fare sistema insieme, sostenendo chi ha progetti da sviluppare attraverso il ricorso agli strumenti di finanza innovativa disponibili. Sostenere chi sta vivendo un momento di crisi, ma può uscirne. Significa avvicinare l’economia reale al risparmio gestito. Affiancarci alle banche tramite la cartolarizzazione affinché possano liberare nuovo capitale da reinvestire nel territorio. Vuol dire farsi parte attiva nei progetti e percorsi di crescita”.



E lo si può fare anche in ‘provincia’?

“Certo! Anzi, noi ne siamo il primo esempio. Quando ho iniziato questo lavoro mi dicevano tutti che la finanza si faceva a Milano. Invece siamo diventati l’esempio che si può fare, e anche molto bene, dalla ‘provincia’. Quello che voglio, per questo territorio, è che non diventi un sistema di capannoni dediti solo alla produzione, ma che mantenga qui gli headquarter. Tenga qui la testa, non solo succursali della produzione, perché solo così anche l’indotto ne potrà beneficiare e continuare a crescere”.



Perché Finint ha scelto quale cavallo di battaglia i minibond?

“Uno dei problemi, in Italia, è l’eccessiva dipendenza delle aziende dal canale bancario tradizionale: nel mondo anglosassone pesa per il 20%, in Italia la proporzione è pressoché invertita. Il mercato dei minibond si è aperto nel 2012 con il Decreto Sviluppo. In quel momento le banche erano in crisi di liquidità, servivano altri strumenti per garantire all’impresa capitale di medio-lungo termine. Un mercato che è partito in sordina ma che oggi ha raggiunto una certa maturità ed è destinato a crescere ancora. Secondo l’Osservatorio sui minibond del Politecnico di Milano, a fine 2018 le operazioni fino a 50 milioni avevano consentito al mercato dei capitali di garantire 3,2 miliardi alle imprese per il finanziamento dei piani di sviluppo e crescita. Noi abbiamo contribuito a circa un terzo di queste operazioni. È un dato importante, di cui andiamo orgogliosi”.



Dobbiamo preoccuparci per lo shopping fatto da fondi europei ma anche esteri di medie imprese del nordest?

“Dobbiamo preoccuparci di tenere nel Nordest gli headquarter, la testa delle nostre aziende. Il management, le teste pensanti. Come detto, è l’unica via per non impoverire il territorio e anzi rilanciarlo. È uno dei miei principali obiettivi e stiamo lavorando per affinare sempre nuovi strumenti che siano in grado di dare risposte concrete proprio in questa direzione”.



Quale ‘lezione’ si può trarre dalla vicenda delle banche (e dei banchieri) veneti?

“Una lezione amara, se pensiamo al sistema bancario che avevamo nel Nordest e a quello che ne è rimasto. Dal punto di vista finanziario c’è stato un terremoto ed è accaduto perché sono stati commessi troppi errori. La diretta conseguenza è la mancanza di un sistema bancario solido capace di aiutare le aziende. Oggi non abbiamo più banche commerciali, tranne la Banca di Cividale. Ecco l’effetto: un impoverimento di cui non andare assolutamente fieri. La lezione è non commettere mai più gli stessi errori”.



Secondo lei, per una piccola popolare ancora autonoma, come appunto la friulana CiviBank, quale può essere un futuro sostenibile?

“Per la Banca di Cividale stiamo lavorando a un aumento di capitale volto a potenziarla e ad allargare l’operatività con un piano ambizioso che guarda a tutte le regioni del Nordest: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino–Alto Adige. Ritengo dobbiamo ricreare un sistema finanziario del Nordest dopo la crisi delle popolari”.



Privatizzazione di Trieste Airport: per Save è stata un’occasione mancata o un pericolo scampato?

“Si parla fortemente dell’esigenza di fare sistema, nelle banche, come nei servizi di pubblica utilità. Quindi, è stata un’occasione persa. Fare sistema serve per mettere in rete realtà che sappiano poi esprimere un peso a livello nazionale. Venezia ora è il terzo hub italiano, fino a qualche anno fa in Italia vi erano 2 aeroporti intercontinentali: Roma e Milano. Oggi sono tre: Roma, Milano e Venezia. Trieste ha perso un’occasione, perché ha prevalso la logica dei campanili, senza una visione di più ampio respiro”.



Qual è la considerazione che gli imprenditori veneti hanno del Friuli?

“Non funziona una logica campanilistica oggi. Io vedo solo un grande territorio: Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, che insieme fanno il Nordest. Una zona vivace, tra le più importanti del Paese, ma che non ha rappresentazione, ruolo a livello nazionale e che rischia di essere emarginata perché non sa fare sistema”.



Come avete deciso di operare in Friuli?

“Se vogliamo parlare di territorio e di cosa stiamo concretamente facendo in regione, posso dire che siamo attivi con soddisfazione con un fondo di housing sociale. L’obiettivo è di investire oltre 100 milioni di euro e realizzare oltre 700 alloggi, in vari comuni ad alta densità abitativa e fabbisogno relativo di offerta, da destinare all’affitto e alla vendita convenzionata a quella fascia di persone che non ha le risorse per accedere al libero mercato né rientra nei requisiti per l’edilizia popolare. Si tratta di un ottimo esempio di capacità di fare sistema, a sostegno di quanto detto per banche e aeroporti, tra Regione, istituti di credito del territorio, Cassa Depositi e Prestiti Sgr e soggetti privati, per perseguire un bene comune primario come la casa e garantirne una a chi, per svariate circostanze, non se la può permettere a un costo accessibile”.