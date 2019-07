Cimolai celebra i primi settant’anni

Simbolo di una cultura imprenditoriale, fatta di un’operosità e una tenacia non comuni, che è riuscita ad affermarsi su scala mondiale. Questa è la storia di Cimolai, la realtà che oggi come gruppo di aziende, ha tagliato il traguardo dei 70 anni. Specializzato nelle costruzioni in acciaio e nei sistemi di movimentazione e sollevamento, è una storia vissuta all’insegna di grandi sfide, affrontate e vinte.

Tutto ha inizio nel lontano 1949 quando il giovanissimo Armando Cimolai apre una piccola officina, nella cui conduzione, pochi anni dopo, verrà affiancato dalla moglie Albina. Nel 1953 avviene il primo sviluppo di tipo industriale con il trasferimento dell’attività in viale Grigoletti a Pordenone.



Le più grandi industrie manifatturiere del tempo (Fiat, Zanussi, Valeo) affidano a Cimolai la realizzazione e l’espansione dei propri stabilimenti, rendendo necessaria una nuova unità produttiva che entra in funzione nel 1963 in viale Venezia sempre nel capoluogo del Friuli occidentale.

Verso la metà della decade successiva prende il via una crescita inarrestabile: nel ’74 sorge lo stabilimento di Polcenigo, nell’84 quello di Roveredo in Piano e nel 1991 Armando ed Albina fondano a San Quirino l’Armando Cimolai Centro Servizi.



Nel 1994 Armando e Albina, in collaborazione con la figlia Ivana, avviano a San Quirino la Borgo Delle Rose, azienda vitivinicola oggi guidata da Ivana Cimolai.

Nel 2003, in concomitanza con l’espansione dei mercati esteri, viene creata a San Giorgio di Nogaro, per sfruttarne anche il porto, un’unità produttiva destinata alla realizzazione di tubi di grande diametro e scafi per navi.



Nel 2004 viene fondata Cimolai Technology a Carmignano di Brenta, provincia di Padova, oggi leader mondiale nella fornitura di soluzioni speciali e innovative per il sollevamento e il trasporto.

L’anno 2006 è fondamentale per il passaggio generazionale: Armando e Albina lasciano ai figli la proprietà delle società.

La Cimolai, oggi leader mondiale nella realizzazione di ponti, edifici civili e militari, stadi e opere d’arte in acciaio, viene trasferita al figlio Luigi, la Cimolai Technology al figlio Roberto mentre la Armando Cimolai Centro Servizi viene mantenuta in proprietà di Armando e Albina, alla gestione della quale continuano a collaborare con il figlio Roberto.



Espansione all’estero

Nel 2011 la Cimolai acquisisce un’altra unità produttiva, a Monfalcone, dedicata alla carpenteria metallica pesante e agli apparecchi di processo per il settore petrolchimico. L’anno seguente viene acquisita un’azienda svizzera specializzata nella realizzazione di tubi in acciaio inox, la Zwahlen & Mayr, e nel 2015 vengono fondate due nuove società operanti nel settore delle facciate continue, la Cs Facades e la Cimolai Asc. Nel 2017 la Cimolai fonda altre tre società, due delle quali con sede negli Emirati Arabi e una con sede nel Regno Unito dedicate alla penetrazione e allo sviluppo dei relativi mercati. Viene inoltre potenziato il settore tecnico, che impiega attualmente 250 ingegneri.



Oggi nel gruppo sono coinvolte oltre 3.000 persone con opere eseguite in più di 60 Paesi.

Quello appena delineato attraverso le sue tappe più significative è il percorso di affermazione di una famiglia di imprenditori che è testimonianza di una cultura fondata su qualità e valori tramandati da una generazione all’altra. Prima fra tutte la determinazione, che ha propiziato la realizzazione di un numero impressionante di grandi opere, tanto importanti quanto innovative, in tutto il mondo e, parallelamente, lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, capaci di spostare i confini del possibile ogni giorno più avanti.