“Civibank, e ora?” è il titolo della puntata di giovedì 25 aprile di FriulEconomy, interamente dedicata all’analisi del Piano di Sviluppo della Banca dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci e la conferma della presidente Michela Del Piero alla guida dell’istituto di credito.

A parlare dei tempi dell’aumento di capitale da 65 milioni di euro, delle prospettive di rafforzamento commerciale in Veneto e a Trieste, del supporto alle imprese e alle famiglie del territorio e dei nuovi prodotti che la banca proporrà al mercato saranno in studio la stessa Del Piero, il direttore generale di Civibank, Federico Fabbro, il private banker e consulente finanziario Mario Fumei, e il giornalista Alfonso Di Leva. Conduce Massimo De Liva. Appuntamento alle 21 su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd).