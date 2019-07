Civibank apre una filiale a Vicenza

Nel giorno del suo 133° compleanno, Civibank apre a Vicenza, continuando la sua espansione in Veneto. La nuova filiale si trova nel centrale corso San Felice, divenuto ormai polo finanziario della città. Con quello vicentino, sono 12 gli sportelli attivi in Veneto: già presente nelle province di Venezia, Treviso e Belluno, Civibank intende sviluppare il suo ruolo di banca territoriale a sostegno delle realtà locali, avendo anche il vantaggio di essere una delle poche banche autonome nel Nordest.

Con una storia di 133 anni (1886 anno di fondazione), Civibank è una società cooperativa per azioni con 16 mila soci-azionisti, quasi 600 dipendenti, 64 sportelli operativi in 8 province, con volumi di impieghi e raccolta complessivamente superiori ai 6 miliardi di euro.

Civibank continua la sua crescita puntando sul capoluogo vicentino: in oltre 400 metri quadri, la nuova filiale è dotata di una cassa completamente digitalizzata e otto spazi per la consulenza creditizia e finanziaria, oltre ad una sala riunioni a disposizione anche della clientela friulana presente per affari a Vicenza.

“L’economia del Nordest ha bisogno di banche che sostengano il territorio", commenta la presidente Michela Del Piero. "La mission del Piano Strategico di Civibank per il triennio 2019-2020 rimarca la volontà della Banca di rimanere indipendente per essere il punto di riferimento per le famiglie e gli operatori economici di Friuli Venezia Giulia e Veneto, e promuovere la crescita economica, sociale e culturale del territorio in cui opera”.