Clienti soddisfatti, laboratorio premiato

Il 98% dei clienti italiani e addirittura il 100% di quelli stranieri si è dichiarato soddisfatto dei servizi di Catas di San Giovanni al Natisone, il più importante laboratorio europeo per i test e la ricerca nel settore legno-arredo. Questo, in estrema sintesi, il risultato del corposo lavoro di indagine che Catas ha affidato al Cerved di Milano, autorevole agenzia nel campo della valutazione delle performance economico-organizzative.



Il lavoro, svolto nei primi mesi del 2019 e basato su interviste alle aziende clienti di Catas, ha coinvolto un campione estremamente significativo: 350 aziende sia italiane (oltre 250) che straniere (più di un centinaio).



“Un risultato che ci conforta per l’attenzione che cerchiamo di dedicare quotidianamente alle aziende che si rivolgono a noi - ha commentato il presidente di Catas Bernardino Ceccarelli -. Il quadro emerso dal pregevole lavoro di Cerved non è solo motivo di grande soddisfazione, ma ci offre anche alcuni interessanti spunti di riflessione che ci stimolano a fare ancora meglio: certamente il modo migliore per festeggiare il nostro cinquantesimo dalla fondazione”.

l’occasione dei 50 anni



L’iniziativa, infatti, è stata decisa dal laboratorio nell’ambito delle attività legate alla ricorrenza dei cinquant’anni di attività, considerato non solo un momento di celebrazione e di festeggiamenti, ma anche una occasione per fare il punto sul proprio operato, per comprendere meglio il rapporto con i propri clienti, cosa sia motivo di soddisfazione e dove esistono margini per un ulteriore miglioramento.



Dalla analisi di Cerved emerge con chiarezza che le aziende intervistate sono state veramente e positivamente partecipi di questa iniziativa, quasi sentissero il Catas come qualcosa di proprio. I dati più positivi, con oltre il 99 per cento di soddisfazione, riguardano l’ambito della relazione con il laboratorio: i clienti esprimono grande soddisfazione per la professionalità e la disponibilità dei tecnici.

Gli ottimi risultati dell’indagine hanno dunque permesso a Catas di ricevere il riconoscimento Csa (Customer Satisfaction Audit) per aver dimostrato di essere un’azienda estremamente attenta ai propri clienti.