Cluster, collaborazione Fvg-Veneto

Un “matrimonio” tra il mobile friulano e la luce veneta sarà a breve formalizzato con un accordo tra i due cluster, dando così il via ufficiale a una collaborazione che già da anni vede le due regioni lavorare in sinergia. Se ne è parlato a Brugnera nella sede del Cluster Arredo/Casa Fvg in occasione del workshop "Luce e Mobili, soluzioni ed opportunità per integrare le nuove tecnologie luminose nei prodotti di arredo dei nostri Distretti" alla presenza del direttore Carlo Piemonte, Alberto Sozza, presidente Rete di Imprese Luce in Veneto, Ronnie Canzian, ad Fairwind, Sergio Macchioni, Ad Hikari, e Walter Da Ros, ad Co.E.M, tutti esperti di applicazioni tecnologiche delle luci nel settore Arredo.

“Si tratta solo della prima serata di un percorso portato avanti da tempo col Veneto, con cui si instaurerà, ampliandola, una collaborazione strategica sempre più stretta", spiega il presidente del Cluster Arredo/Casa Fvg Franco di Fonzo. "Dove c’è arredo c’è luce, sono settori complementari per natura. Già diverse aziende del Veneto partecipano a progetti del nostro Cluster, e con l’accordo che andremo a firmare tra poche settimane le aziende delle due regioni condivideranno sempre più servizi innovativi, alle stesse condizioni. Ciò permetterà una crescita dell’intero settore sistema casa”.

L’incontro a Brugnera, che ha ottenuto un importante riscontro da parte delle aziende, aveva l’obiettivo di fornire informazioni alle imprese del distretto circa le possibili applicazioni tecnologiche di luce all’interno delle proprie realizzazioni; un proficuo scambio di soluzioni innovative, sempre più complesse ma essenziali perché toccano ogni elemento dell’ambiente di vita. “Si è parlato di problematiche tecniche legate all’illuminazione dei mobili, come ad esempio la resa cromatica - commenta il presidente di Rete di Imprese Luce in Veneto, Alberto Sozza -, conoscenze e normative che costituiscono uno dei tasselli che andremo ad integrare con un accordo quadro e una piattaforma di innovazione tra il Cluster Luce in Veneto e quello dell’Arredo del Fvg”.

Toccherà ora al Cluster del Fvg ricambiare la visita in Veneto, dove il 4 luglio è attesa una delegazione friulana alla serata di gala del Cluster delle Luci.