Confcommercio Udine cambia l'organigramma

Un ricambio generazionale, senza perdere in esperienza. Ma anche un nuovo modello organizzativo, da verticale a orizzontale, con l’obiettivo di un rafforzamento della presenza e dell’attività sul territorio. L’assemblea degli eletti di Confcommercio provinciale di Udine ha dato il via libera alle modifiche statutarie che dal prossimo 1 luglio prevedono in organigramma la figura del segretario generale e non più quella del direttore generale, un cambio strutturale già adottato da Confcommercio nazionale.



La novità segna così il passaggio di consegne da Guido Fantini, dal 1998 in associazione, prima come responsabile dell’area Credito, poi, dal 2000, come dg, a Giovanni Ricardi di Netro, classe 1987, già consulente del lavoro in Confcommercio, indicato dall’assemblea degli eletti nel ruolo appunto di segretario generale. «Abbiamo sfruttato l’occasione delle modifiche statutarie per un ricambio generazionale che segna un importante rinnovamento – commenta il presidente provinciale Giovanni Da Pozzo –. Non perdiamo tuttavia l’esperienza di Fantini, che rimane assistente della presidenza per i rapporti con gli organi di Confcommercio».



«Per me è stata un’esperienza bellissima, di lavoro e di rapporti personali – commenta il dg uscente –. Mi è stato utile, in particolare, avere alle spalle un’attività imprenditoriale, con conoscenze che mi sono servite nel confronto con i soci».



Nell’organigramma approvato dall’assemblea degli eletti, con Francesca Bulfoni alla guida di Servizi Imprese Udine srl e Federica Tosolini di Terziaria Cat Udine srl, le due società di servizi dell’associazione, sono previsti anche il ruolo di vicesegretario generale, ricoperto da Caterina Segat, e, in linea orizzontale, le aree Credito, Mandamenti, Lavoro, Marketing e Comunicazione, Sindacale e Amministrazione.



Sul fronte territoriale sono inoltre in agenda altre due importanti novità. Il prossimo 15 luglio l’associazione inaugurerà la nuova sede di Latisana, mentre a Udine verrà prossimamente aperto nella ex sede provinciale di viale Duodo un riferimento mandamentale cittadino.