Confermato il Cda del Cluster Comet

È stato confermato stamane il Consiglio di amministrazione di Comet, Cluster della Metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia che rappresenta circa 3.800 imprese, oltre 54.000 occupati e 5,8 miliardi di euro di export. Per il prossimo triennio, il presidente sarà ancora Sergio Barel, ceo Brovedani Group e vicepresidente Unindustria Pordenone, affiancato dai Consiglieri Giorgio Costacurta, imprenditore e predecessore di Barel alla presidenza del Comet, e Roberto Siagri, ceodi Eurotech e capogruppo delle Industrie Metalmeccaniche di Confindustria Udine.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di stamane. Il Presidente come i membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti uomini d’impresa, pragmatici e lungimiranti, e contribuiranno, ancora, a consolidare e sviluppare progetti concreti, specifici e misurabili, che pongono il benessere delle nostre aziende al centro della loro strategia”, afferma Saverio Maisto, Direttore del Comet. “Abbiamo una sfida da affrontare: accompagnare le aziende in un futuro che è già imminente, un nuovo modo di fare impresa che non può più prescindere dalle logiche di Industria 4.0 e Fabbrica Intelligente. Una sfida che abbiamo già colto e che, grazie anche alla conferma del Consiglio di Amministrazione del Cluster, siamo certi di poter vincere”.

Commenta, al termine della riunione dei soci, Barel: “La conferma della nostra nomina rappresenta per noi un riconoscimento dell’impegno profuso nella trasformazione da Distretto a Cluster. Un doveroso ringraziamento va all’Assessorato passato e presente che, sostenendoci, ha giocato in questo passaggio un ruolo cruciale. Formazione, innovazione e gioco di squadra sono la chiave per rilanciare l'economia regionale e aprire nuovi spiragli verso i mercati esteri per le micro, le piccole e le medie imprese del territorio. Anche per il prossimo triennio, nostro compito sarà guardare avanti e guardare lontano”.