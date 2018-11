Confidi Friuli e Confidi Pordenone in assemblea per la fusione

Doppia assemblea per Confidi Friuli e Confidi Pordenone in vista della fusione che punta a costituire un unico soggetto con attività finanziarie per oltre 160 milioni di euro - e dunque inserito nell’Albo dei Confidi vigilati da Banca d’Italia - e oltre 9mila soci.



Lunedì 26 novembre, alle 14.30 per Confidi Pordenone nella sala Cavana del castello di Valvasone, alle 18.30 per Confidi Friuli nella sede sociale di Tavagnacco, le rispettive assemblee si esprimeranno sul progetto e sui relativi adempimenti. A Udine, sarà presente anche l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini.



Alle 19.30 circa di lunedì vi invierò un comunicato sulle due assemblee.