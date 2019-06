Confindustria Venezia Giulia in assemblea

Giovedì 20 giugno è in programma al Mib - Trieste School of Management, l’assemblea generale di Confindustria Venezia Giulia. I continui e talvolta improvvisi mutamenti dello scenario economico-sociale e la loro complessità impongono agli imprenditori un’attenta riflessione su come meglio affrontare i processi di cambiamento. Oggi non basta più l’autosufficienza: da soli si può fare tanto, ma non si può fare tutto ciò che serve al benessere delle aziende.

Il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite rappresenta un fattore rilevante non solo per l’ambiente locale ma anche per ogni azienda, perché dalla crescita degli “ecosistemi” intorno a essa emergono nuove e ulteriori opportunità di business per l’impresa stessa.

Un sistema di rappresentanza delle imprese robusto gioca quindi un ruolo chiave nell’orientare, stimolare e avviare processi “comuni” e azioni specifiche perché ciascuna azienda possa più facilmente ed efficacemente crescere, trovare occasioni di business, investire, innovare, internazionalizzarsi e migliorare la formazione delle proprie persone.

Intorno a questi temi, dopo i saluti introduttivi di Vladimir Nanut, Dean Mib - Trieste School of Management, interverranno: Sergio Razeto, presidente Confindustria Venezia Giulia; Massimiano Tellini, Head of Circular Economy Intesa Sanpaolo Innovation Center “Economia Circolare: il paradigma economico del XXI secolo per uno sviluppo a impatto positivo” e Stefano Ruffo, Direttore Sissa “Valorizzazione del talento e trasferimento della conoscenza”.

A seguire la tavola rotonda “Industria insieme” con la partecipazione di Alessio Lilli, General Manager Siot - Tal; Carlo Poloni, presidente Esteco, e Massimo Zanin, ad Goriziane Group.