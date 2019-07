Confronto tra sindacati e Unindustria per Trischitta

Sindacati e Unindustria Pordenone si sono seduti al tavolo per discutere del destino della Trischitta, azienda di ortofrutta attiva dal 1987 su impulso dell’imprenditore Maurizio Trischitta che ha ereditato la passione per il commercio dai genitori e che si è espansa in tutta la regione e in Veneto con 20 punti vendita.

La crisi degli ulti tempi ha aperto la via del fallimento. All’orizzonte però c’è già una nuova newco, al cui interno c’è anche un componente della famiglia Trischitta, che è pronta a subentrare acquisendo, attraverso l’asta del 6 agosto, i punti vendita di Pordenone, Porcia, Maniago, Cordenons in via Giotto, Lignano, Chions, Codroipo, San Daniele, Lignano e Udine in viale Tricesimo. Per questi negozi, che stanno ancora lavorando in esercizio provvisorio sarebbero riassorbiti 42 dipendenti.

Il nuovo nome sarebbe già pronto, Annafruit. Per altri 30 dipendenti il licenziamento collettivo, con accesso alla Naspi, pare difficile da evitare. I punti vendita di via Sclavons a Cordenons, Sacile, Casarsa, Spilimbergo, San Donà di Piave, Udine in via Verona, Fagagna, Gemona, Prata e Trieste non rientrano nei piani della nuova azienda, né il curatore fallimentare è riuscito a venderli, nemmeno singolarmente.

Su queste basi le parti stanno trattando: dati per persi i 30 negozi scartati dalla newco, i sindacati mirano a salvare qualche posto in più o trovare soluzioni per l’accompagnamento alla pensione di qualche lavoratore, su base volontaria, per favorire qualche dipendente più giovane. Resta aperta la possibilità per i dipendenti prossimi al licenziamento di rilevare un negozio, ma l’opzione pare difficile. Nella serata di lunedì 29 luglio si è svolta l’assemblea dei lavoratori alla presenza delle sigle sindaci, nella quale è stato illustrato il quadro della situazione. Inoltre i lavoratori dovranno firmare un documento che li impegna a rivalersi per i crediti in essere all’azienda fallita e non alla nuova società. Da qui all’asta c’è tempo per limare i dettagli.