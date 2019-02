Coop Alleanza 3.0 chiude 5 negozi in Fvg

Coop Alleanza 3.0 annuncia la chiusura di 5 punti vendita in Friuli Venezia Giulia, ma si impegna a ricollocare i 49 lavoratori attuali. Questo in sintesi il risultato dell’incontro tra la società e i sindacati al centro del piano di riorganizzazione dell’azienda.

I negozi che nelle prossime settimane cesseranno la propria attività sono quelli di Spilimbergo (Pn), Precenicco (Ud), San Giorgio di Nogaro (Ud), Trieste in via Palestrina e Trieste in via della Tesa. Mantenuta integralmente l’occupazione: i 49 lavoratori di questi supermercati saranno ricollocati in negozi del territorio. La Cooperativa individuerà infatti le migliori soluzioni per gli addetti interessati, in un percorso di condivisione con sindacati e lavoratori per cogliere tutte le opportunità. Previsto già altri incontri con i sindacati per entrare in un maggiore dettaglio degli interventi.

In Friuli-Venezia Giulia, Coop Alleanza 3.0 conta quasi 170 mila soci, 1.200 lavoratori e 49 negozi. negli ultimi anni, per i punti vendita del Friuli-Venezia Giulia la Cooperativa ha investito 70 milioni di euro, con 6 aperture, 7 acquisizioni da CoopCa e 11 da Coop Operaie (mantenendo tutti i 350 lavoratori), 4 ristrutturazioni e, infine, anche le attuali 5 chiusure.

Coop Alleanza 3.0 conferma comunque le previsioni di nuove opportunità di sviluppo in tutte le quattro province della regione.