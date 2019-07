Copernico Sim si quota in borsa

Copernico Sim sbarca a Piazza Affari. Da oggi, infatti, è ufficialmente iniziato l’iter per il collocamento delle azioni della Società di Intermediazione Mobiliare, fondata e guidata dal presidente Saverio Scelzo. Una tappa epocale per il gruppo di professionisti, che punta ad acquisire esperienza, per poi metterla a disposizione di altre aziende.

“Il percorso è iniziato – conferma Scelzo – e nelle prossime settimane saremo protagonisti in borsa. L’obiettivo è quello di arrivare alla quotazione entro inizio agosto, se tutto va bene. Abbiamo già iniziato a parlare sia con potenziali investitori istituzionali (ne servono almeno cinque, che poi determineranno il prezzo, ndr), sia con i nostri clienti che possono essere interessati a cogliere questa occasione. Chi lo desidera può contattare noi o investire tramite la propria banca”.

“La quotazione in borsa, alla luce del quadro normativo, che sta cambiando, è indicata per una società che ha progetti, vuole darsi visibilità e farsi valutare dal mercato”, conclude Scelzo.