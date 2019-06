Creatività, Pam si affida a Unidea

Aumentano i consumi fuori casa a scapito della spesa nel punto vendita. Una minaccia per la Gdo che il gruppo con sede in provincia di Venezia contrasta introducendo nei format Pam local e Pam city una proposta commerciale differenziata. La comunicazione è assegnata a Unidea, agenzia con sede a Udine, oggi tra le principali del Triveneto. Diversificare l’offerta per contrastare la crescita del consumo fuori casa, fenomeno che sottrae quote di mercato alla grande distribuzione.

Un’opportunità che Pam Panorama, tra i principali attori italiani della Gdo, ha colto attraverso Pam local, il format con oltre 100 punti vendita presente nei centri storici delle maggiori città e ritenuto uno dei più performanti del settore, e con Pam city, il nuovissimo brand di negozi di prossimità urbana.

Per gli italiani, il pasto fuori casa è diventato un’abitudine che ha causato una riduzione degli acquisti nella grande distribuzione: per evitare sprechi e ridurre le spese, non si fa più scorta, in primis, di prodotti freschi, ovvero i più costosi. Una tendenza che per la Gdo rappresenta una minaccia alla quale Pam local reagisce puntando su un’offerta di prodotti freschi , offerti anche in monoporzione anti spreco e pronti al consumo, che rispondono alla crescente richiesta di acquisto take away.

Stesso obiettivo, ovvero, la diversificazione dell’offerta per la soddisfazione delle nuove esigenze di consumo, per Pam city, l’ultimo nato di Pam Panorama. Il format si distingue per una dimensione del punto vendita tra i 400 e gli 800 mq, per la presenza di aree attrezzate per il consumo, la foodhall, e per l’ampia selezione di prodotti “food to go” e della gastronomia interna al punto vendita.

Per entrambi i format, punto focale per la promozione dell’offerta diversificata è l’adozione di una linea di comunicazione forte e caratteristica, che il gruppo veneto ha affidato alla creatività di Unidea, storica agenzia di comunicazione con sede a Udine.

“Concentrarsi su due brand dello stesso Gruppo che condividono un obiettivo, seppure con strategie differenti, ideare linee guida distinte e al contempo efficaci, utilizzare linguaggi diversi e pariteticamente contemporanei è stata una bella sfida", afferma Mauro Regeni, Ad del gruppo di comunicazione integrata Unidea, oggi tra le principali del Triveneto, che collaborerà con Pam per i prossimi due anni.

I concept ideati da Sandro Comini, presidente e direttore creativo di Unidea, coinvolgono il consumatore con un linguaggio non convenzionale e diretto che mira a far emergere innovazione, praticità e convenienza, punti di forza dei format. Originale anche la realizzazione grafica, frutto di una approfondita ricerca sulla percezione visiva, ogni elemento è stato studiato in tutte le possibili sfumature e declinazioni sotto la direzione creativa di Piero Scauzilli.

A stretto contatto con il marketing management del Gruppo Pam, il team di Unidea ha concepito un pensiero strategico volto a creare una forte visual identity dei brand, declinandolo in più azioni e su tutti i materiali di comunicazione below the line: personalizzazione del punto vendita, eventi in store e out of store, attività promozionali.