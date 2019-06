D'Agaro, 2 milioni di euro per la nuova sede

Autotrasporti D'Agaro, società con sede ad Amaro, ma nata e cresciuta a Rigolato, rinnova il suo quartier generale. Con un investimento di 2 milioni di euro, l'azienda amplia e migliora ulteriormente la sua sede, rendendola ancora più adatta alle esigenze odierne dell'impresa. Situata all'ingresso della zona industriale di Amaro, si doterà di un maggiore spazio per gli uffici e per la logistica dei mezzi pesanti. Così facendo, festeggerà al meglio i suoi primi 30 anni nella “porta della Carnia”, l'area del Carnia Industrial Park di Amaro, dove si è spostata nel 1990.

Oggi, Autotrasporti D'Agaro - alla cui guida ci sono Angelo e Stefano D'Agaro - conta su una flotta di 45 mezzi e offre lavoro a 50 addetti, per un fatturato che si attesta sui 5,5 milioni di euro. Specializzata nel trasporto su gomma, grazie alla lunga tradizione e a metodologie operative consolidate, l'azienda mette a disposizione un servizio di autotrasporto, con un parco mezzi continuamente rinnovato e ora interamente composto da camion che rispettano la normativa Euro 6. Vengono serviti, fra gli altri: Amb (che ha una sua sede ad Amaro), Cartiera Burgo e Goccia di Carnia. Grazie anche all'ingresso nei ranghi societari di Stefano D'Agaro, ingegnere gestionale capace di assicurare un importante apporto nella filiera produttiva, da due anni l'impresa carnica sta maturando risultati sempre più favorevoli sotto il profilo economico.

Tutto ciò, però, non sarebbe possibile senza gli autisti, vera colonna portante dell'impresa. E saranno proprio alcuni di loro i protagonisti di un'attività peculiare che vedrà Autotrasporti D'Agaro in prima linea. L'azienda metterà a disposizione i suoi camion per il Raduno triveneto degli alpini, in programma da oggi e fino al 16 giugno a Tolmezzo. Nel dettaglio, saranno “schierati” quattro mezzi per sabato 15 giugno e altri sette per la giornata successiva, quando andrà in scena anche la maestosa sfilata alpina per il centro del capoluogo carnico, tre camion con il semirimorchio e i restanti con la sola motrice. Tutti occuperanno la strada in luoghi strategici, come per esempio la zona dell’ammassamento nella zona nord di Tolmezzo (vicino al Consorzio Agrario), oppure nella parte sud della città. A garantire lo spostamento dei camion in caso di necessità negli orari interessati (sabato 8-12 e domenica 6-15) saranno gli autisti volontari "molti dei quali - spiegano Angelo e Stefano D’Agaro - hanno fatto gli alpini e quindi ci tengono molto alla manifestazione. Li ringraziamo per la disponibilità in due giornate solitamente dedicate al riposo".