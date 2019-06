Il dibattito organizzato da Legacoop Fvg giovedì 13 giugno a Casarsa della Delizia, alle 10.30 al teatro Pasolini, ribalta i titoli che solitamente si leggono riguardo alle filiere: “Dalla tavola al campo”, infatti, vuole proporre una diversa prospettiva, un differente approccio per ripensare e rilanciare l’agroalimentare del Friuli-Venezia Giulia.

Temi di discussione saranno cosa si intende oggi per filiera, quali sono i meccanismi che la distinguono e i vantaggi che può portare sia a produttori sia a consumatori. Il rapporto tra i diversi anelli della filiera e la distribuzione equa del valore prodotto. E cosa succede quando è solo questione di “prezzo”. Quindi, l’ascolto dell’ultimo anello: il consumatore. È da lì che deve invece “partire” una filiera? Dalla domanda al prodotto. Ne parleranno Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, Mario Gregori, docente di Economia ed estimo rurale presso l’Università di Udine e Gaetano Zanutti, funzionario del Settore Agroalimentare di Legacoop Fvg. Ci sarà anche l’occasione per analizzare Esempi di filiere vincenti e filiere perdenti. E vincente è il ‘caso’ Venchiaredo, che ha utilizzato la leva del modello manageriale accanto alla scelta di prodotto e di produzione. Di questo come sarà testimone Alessandro Driussi, presidente di Venchiaredo. Modererà la tavola rotonda Rossano Cattivello, direttore de Il Friuli.