Danieli, nuova commessa in Perù

La Danieli di Buttrio ha acquisito una nuova commessa in Perù. La Corporacion Aceros Arequipa ha affidato al gruppo siderurgico di Buttrio l’incarico di installare due stand di sgrossatura aggiuntivi per la modernizzazione del laminatoio dell’azienda. Si tratta della seconda fase del contratto per l'aggiornamento dello stesso impianto. In particolare, con questo intervento saranno aumentate le dimensioni delle billette a 160 mm quadrati e sarà migliorata la resa del prodotto e l'utilizzo dell’impianto.

L'apparecchiatura è già progettata per rotolare billette quadrate da 180 mm nell'ambito della terza fase della modernizzazione dell’impianto, che entrerà in fase attuativa entro settembre 2019.

Danieli Automation fornirà apparecchiature elettriche e integrerà il sistema. L’avvio è previsto per il secondo trimestre 2020.