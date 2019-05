Danieli, nuovo laminatoio per Evraz

Il colosso siderurgico Evraz North America, uno dei principali produttori nordamericani di prodotti in acciaio per i mercati ferroviario, energetico e industriale, ha scelto il gruppo friulano Danieli per fornire il suo nuovo laminatoio per la produzione di binari di qualità lunghi 100 metri. Costruito a Pueblo, in Colorado, con una capacità produttiva di 670.000 tonnellate, sarà il più moderno laminatoio ferroviario del Nord America.

La gamma di prodotti del laminatoio comprenderà rotaie a fondo piatto e rotaie a nastro spesso fino a 88 chilogrammi per metro per ferrovie ad alta velocità. L'impianto sarà caratterizzato da processi di laminazione flessibili, ottenendo un consumo di bobine molto basso e tolleranze geometriche precise. Un sistema di controllo Danieli Automation, inoltre, garantirà completamente le impostazioni di processo e il controllo automatico del laminatoio.