Delegazione argentina in visita nel Pordenonese

Intenso programma di visite per una delegazione di rappresentanti delle istituzioni e di imprenditori provenienti dalla provincia di Cordoba (Argentina) che domani si sposterà dal Sanvitese al Pordenonese per una serie di incontri programmati all’interno di un programma di collaborazione finanziato dalla Regione.

Si comincerà con una visita al Consorzio Ponterosso a San Vito al Tagliamento e, successivamente, alla Lef 4.0, ubicata sempre nel medesimo distretto industriale. L’iniziativa è frutto della partnership che il Fvg - Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero – ha sottoscritto nel 2018 tramite Friuli Innovazione con il Parque di Industrial San Francisco.

Il progetto interessa il trasferimento tecnologico avanzato, la condivisione di opportunità relative alla ricerca industriale, il confronto sui trend delle nuove tecnologie e lo sviluppo di imprese innovative facendo leva sul coinvolgimento e il “protagonismo” degli imprenditori di origine friulana, enfatizzandone le potenzialità e il ruolo di “facilitatori” di contatti e di opportunità a beneficio della promozione economica del Friuli Venezia Giulia e dell’Argentina.

Ad aprile era stata organizzata a San Francisco la trasferta di un consulente del sistema Confindustria per trasmettere agli imprenditori locali know how e offrire formazione, conoscenze ed esperienze nel settore delle Pmi e sul tema specifico dell’automazione ed efficienza dei processi produttivi. Domani si darà corso alla seconda parte – iniziata ieri con un percorso analogo nell'Udinese – per offrire tra l’altro ai colleghi argentini opportunità di incontro mirate.

A Ponterosso la delegazione incontrerà il direttore del Consorzio, Daniele Gerolin mentre alla Lef sarà la volta di Sergio Barel, presidente del Cluster della Metalmeccanica del Fvg Comet (e VP di Unindustria Pordenone), del direttore Saverio Maisto, del direttore di Unindustria, Paolo Candotti, del responsabile Lean Experience Factory 4.0 e Dih Diex, Andrea Fornasier e di Osvaldo Toscano del Polo Tecnologico di Pordenone. Nel pomeriggio visita in Electrolux Professional con il Ceo, Alberto Zanata e successivamente alla Tecnoinox Srl di Porcia, dove gli argentini incontreranno il direttore tecnico Riccardo Giacomini.