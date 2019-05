Distretti friulani i più brillanti nell'export

Nel 2018 è proseguita la crescita delle esportazioni dei distretti industriali del Nordest con un incremento dell’1,9%, ma se quelli di Veneto e Trentino Alto Adige hanno rallentato il passo, più dinamici si sono dimostrati i distretti del Friuli Venezia Giulia che hanno toccato un export complessivo di 3,6 miliardi di euro, in crescita del 3,5%, spinti dalla filiera legno-arredo che è stata il vero motore propulsore del commercio estero. Lo mette in evidenza il periodico monitor di Intesa Sanpaolo.

In testa alla classifica per dimensione si conferma il distretto della Meccanica di Udine e Pordenone che ha aumentato le esportazioni del 2,7%.

La maggiore accelerazione è venuta dai distretti del sistema casa: il Mobile di Pordenone è cresciuto del 3,7% trainato dalle vendite nei mercati europei, in particolare Germania e Francia, e con una buona crescita anche nei mercati più lontani come Cina, Qatar e Corea, mentre il distretto del Manzanese cresciuto di quasi il 5% ha segnato nuovi incrementi in Russia e negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda poi il distretto del bianco, gli Elettrodomestici di Pordenone hanno registrato una crescita del 4,7% con aumenti più rilevanti in Francia e Germania, negli Stati Uniti e in Cina.

Tra i distretti agroalimentari, la migliore performance è stata quella del Prosciutto di San Daniele che ha aumentato le vendite estere di quasi il 10% segnando un balzo nei mercati europei: oltre a Germania e Francia anche Regno Unito e Belgio dove il prodotto era presente con quote minori.

Positivi gli incrementi anche per gli altri distretti, a partire dal Caffè di Trieste con un più 3,4%, in crescente accelerazione nel quarto trimestre del 2018 grazie a una forte ripresa di Grecia e Stati Uniti.

Vini e distillati del Friuli, infine, in leggera crescita nell’anno, ma in accelerazione di vendite nel quarto trimestre verso gli Stati Uniti.