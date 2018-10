Distruttori di carte

Esattamente come il colesterolo: c’è quello buono e quello cattivo. Così è la burocrazia, per certi versi un sistema di norme, procedure e controlli necessari a tutelare i cittadini; per altri aspetti un pesante e costoso fardello per le imprese. Ma c’è anche un’altra burocrazia rispetto a quella pubblica: è quella interna alle aziende e tra le aziende. Questa sì che si può aggredire e i margini per rendere efficiente un’organizzazione aziendale sono notevoli, tanto che Leonardo Cacchione stima una possibilità di riduzione dei costi del 10-15 per cento. Cacchione è il fondatore di Pratika, società di consulenza nata nel 2002 e cresciuta fino a diventare oggi Grow Up Pratika Group, una realtà con 30 dipendenti al servizio di 800 clienti, soprattutto nel Nordest italiano, che rappresentano un sistema imprenditoriale che dà occupazione a 12mila persone. Ad affiancare alla guida Cacchione, imprenditore sandanielese, ci sono i soci Bruno Orlando e Alessandro Natolino. Il quartier generale è a Rodeano Alto e ha una sede a Mestre e una anche a Torino per presidiare il mercato del Nordovest.



Lei è in quotidiano contatto con imprenditori e manager e quindi ha certamente il polso della situazione: che aria tira oggi sull’economica friulana?

“Oggi continua a crescere, soprattutto all’estero, chi ha saputo evolversi. Dopo lo shock del 2008 ha resistito meglio chi ha capito che la leva commerciale è fondamentale. In una seconda fase, si è rafforzato chi ha capito che l’organizzazione e l’efficienza interna sono essenziali. Oggi si pone davanti alle aziende un ulteriore step, più difficile in quanto legato a riforme e controriforme nazionali: la flessibilità del lavoro. Purtroppo, rispetto a un mercato che in questi dieci anni è cambiato almeno tre volte e che ha imposto di ripensare prodotti e cicli produttivi, l’unica flessibilità che le aziende hanno a disposizione è l’esternalizzazione, che però non garantisce la qualità, frena i reinvestimenti e, alla fine, penalizza gli stessi lavoratori delle ditte fornitrici”.



Come sta andando il vostro mercato?

“Il settore della consulenza dei rischi aziendali ha raggiunto da tempo la maturità commerciale ma non si è ancora evoluto verso il traguardo successivo, ovvero gli sforzi sono ancora dedicati alla burocrazia e non al vero cuore delle singole problematiche vale a dire assicurare la tutela delle persone e dell’ambiente che ci circonda. L’esempio della nuova normativa Privacy ci porta a confermare che in molti si sono dedicati alle conformità normative, ma pochi si sono preoccupati di attenersi al nocciolo del problema ovvero la tutela della persona”.



Qual è il ruolo oggi del consulente?

“In passato qualcuno pensava che più si appesantiva il cliente di adempimenti più rendeva alla propria parcella. Tutto sbagliato: oggi, più che mai, il ruolo del consulente è liberare il cliente non da una ma da più burocrazie”.



Cioè?

“C’è chi ha giustamente detto che la burocrazia è come il colesterolo: c’è quello sano e quello cattivo.

Nessuno si sognerebbe di mettere in discussione le norme e le regole poste a tutela di un bene individuale e collettivo; si pensi ad esempio alle norme poste a tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente. Questo è il colesterolo sano. Nell’immaginario collettivo, però, quando si parla di ‘burocrazia’ si pensa a un insieme di norme e di regole dettate dalla pubblica amministrazione che limitano e rallentano ingiustificatamente il nostro agire quotidiano e ancor più si pensa alla non adeguata attenzione prestata ai cittadini da parte di alcuni funzionari pubblici, che nella nostra metafora rappresentano il colesterolo cattivo. Pertanto, visto che sulle regole dell’amministrazione ben poco possiamo fare, possiamo concentrarci sulle regole che derivano dal mercato”.



E i consulenti come voi cosa possono fare?

“Fino a qualche tempo fa bastava essere un bravo consulente per gestire i rischi aziendali; c’erano delle regole da rispettare ma queste erano standardizzate e semplici da attuare. Da una parte c’era lo Stato, poi c’erano le agenzie statali che ti controllavano, poi la burocrazia e, così, le regole del mercato erano secondarie: bastava lavorare ‘bene’. Oggi sono cambiate tante cose. Le regole sono tante e derivano dall’Unione Europea ancora prima che dallo Stato italiano ma ancora più importanti sono le regole dettate dal ‘mercato’. Il mercato chiede che l’azienda sia ‘conforme’ e che rispetti le regole. Deve avere pertanto un supporto per non incorrere nel mancato rispetto delle regole e deve poter costantemente valutare i rischi che sta correndo. Nel contempo, ancora più importante, deve poter cogliere le opportunità che le vengono presentate. Quindi il mercato fa sì che l’azienda possa cogliere le opportunità solo se essa stessa è conforme. Per questo l’azienda, di qualsiasi dimensione od organizzazione essa sia, deve dotarsi di un ‘sistema di gestione’ condiviso al suo interno e verificabile dall’esterno; per fare ciò ha bisogno di un supporto valido ed efficace. La soluzione è affidarsi a una struttura che sia in grado di allinearsi alla visione dell’imprenditore e alle necessità della sua azienda per far sì che le idee dell’imprenditore siano le fondamenta e il cuore del sistema aziendale. Anche perché è facilmente quantificabile quanto costa la burocrazia esterna, ma l’inefficienza interna rimane un lato oscuro”.



Quale approccio utilizzate voi?

“Conoscere la norma non basta e non è sufficiente per non subirla. Bisogna conoscere il cliente e quindi le persone che operano dentro e attorno all’azienda, l’ambiente in cui questa è immersa e i singoli rischi aziendali. Solo in questa maniera è possibile individuare le soluzioni più opportune che consentono di aumentare l’efficienza interna e abbattere i costi anche del 10-15 per cento”.



Facciamo finta che a lei si rivolga un ‘imprenditore’ di un’azienda da 14mila dipendenti strategica per la vita dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia: il suo nome è Massimiliano Fedriga. Che consiglio potrebbe dargli?

“Digitalizzare tutto. Si tratta non solo di un cambiamento tecnico, ma soprattutto culturale per gli stessi dipendenti pubblici. In questa maniera qualsiasi informazione non è più appannaggio di una o poche persone, ma di tutti, cioè dell’azienda stessa. In passato sono stato Rspp della Provincia di Udine, oggi soppressa, con 550 dipendenti: nessun impiegato sapeva cosa faceva l’altro”.



Digitalizzare è anche il primo passo che suggerite ai vostri clienti?

“Esatto e dal 1° ottobre adotteremo una vera rivoluzione in tale senso. Tutta la documentazione da noi prodotta per le aziende sarà on line disponibile in cloud, così come l’automatizzazione dello scadenziario normativo. Tutto ciò per rendere più efficace il nostro supporto alle aziende e poterci, assieme ai clienti stessi, dedicare alle singole problematiche tecniche e gestionali eliminando il tempo dedicato alla parte cartacea di tale gestione. Sarà un ulteriore salto in avanti verso la semplificazione e l’ottimizzazione dei sistemi di gestione di tutti i rischi aziendali”.