Dm Elektron, appello della Fim Cisl a Confindustria

Dopo l’invito lanciato nei giorni scorsi dalla presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli ad abbassare i toni e a percorre la strada della responsabilità,a seguito dello striscione contro la proprietà della Dm Elektron, si è pronunciata anche la Fim-Cisl Fvg che in un comunicato condanna ogni forma di violenza compresa, ovviamente, quella verbale.



“Riteniamo gravi gli attacchi alla persona dell’imprenditore, tramite i social network, e riteniamo doveroso prendere fermamente - si legge nel comunicato - le distanze da chi ha usato toni ed espressioni che evocano i periodi più bui della storia del nostro paese e che hanno visto anche il Sindacato libero e democratico pagare il suo triste contributo”.



Su un punto la Fim-Cisl dissente tuttavia dalla posizione espressa da Mareschi Danieli: “La situazione venutasi a creare non è responsabilità di tutti, ma di chi fino a una settimana fa ha negato in modo categorico di aver progettato e messo in pratica la delocalizzazione delle produzioni all’estero. Non è un difetto di comunicazione che ha causato la reazione di protesta, sempre pacifica, ma il fatto che si sia mancato di rispetto alle maestranze raccontando una ‘storia’ priva di fondamento e irrispettosa dell’intelligenza di tutti”.

“A Confindustria, importante soggetto politico e sociale della provincia di Udine - conclude il documento - chiediamo di dare il suo contributo alla risoluzione di questa vicenda tenendo conto delle richieste dei Lavoratori e del territorio e cioè preservare e rilanciare l’occupazione a Buja e in senso più ampio in Friuli”.