Dok Dall’Ava raddoppia a San Daniele

Il gruppo Dok Dall’Ava raddoppia lo stabilimento di San Daniele del Friuli. L’obiettivo è far crescere la produzione di prosciutti doc da 35.000 a 55.000 pezzi all’anno. La capacità di stoccaggio sarà di centomila prosciutti.

"I lavori per l’ampliamento dell’attuale stabilimento cominceranno a giugno; comporteranno investimenti per circa cinque milioni di euro e saranno completati in 12 mesi: la salatura della prima coscia – spiega l’amministratore delegato Carlo Dall’Ava - è prevista per giugno 2020".

Dok Dall’Ava si avvia a chiudere il bilancio, al prossimo 31 maggio, con un fatturato vicino ai 9,7 milioni di euro: 8,7 sono realizzati dal prosciuttificio di San Daniele e uno dalla “Dall’Ava Bakery Maria Vittoria” di San Pietro al Natisone.

L’obiettivo per il prossimo anno è a quota undici milioni di euro. Oltre il 45% del fatturato è realizzato all’estero. Il gruppo esporta in 40 Paesi, soprattutto Stati Uniti, Francia, Germania, Svizzera e Giappone.

La Dok Dall’Ava è controllata dalla francese CA Animation della famiglia d’Espous, che detiene il 70% del capitale, e dall’imprenditore friulano, Carlo Dall’Ava, che detiene il rimanente 30%. Il gruppo alimentare francese è un gigante con un fatturato di 600 milioni di euro, 14 stabilimenti, 2000 dipendenti ed export in 52 Paesi.

La collaborazione fra Carlo Dall’Ava e il gruppo francese della famiglia d’Espous ha portato alla realizzazione, sei mesi fa, sempre a San Daniele, di una piattaforma per l’import di prodotti agroalimentari francesi di alta gamma destinati a tutto il mercato italiano. La piattaforma comprende magazzini frigoriferi con temperature di -20, +4 e +15 gradi e, fra ostriche, lumache, fegato d’oca e terrine francesi, ha l’obiettivo di movimentare prodotti per un valore di un milione di euro entro la fine del 2019.