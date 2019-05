Due nuove aperture per Gallas Group

Nuove aperture per Gallas Group, l’Agenzia del Lavoro udinese specializzata in ricerca e selezione di badanti e colf. A maggio, il gruppo ha inaugurato nuove sedi a Bergamo e Bologna. Con queste salgono a 12 le filiali del gruppo friulano, che conta 60 dipendenti tutti Under 30 (di cui 35 occupati in Fvg) e e è attiva in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.

"Per il 2019 abbiamo previsto importanti investimenti che ci porteranno a raggiungere quota 20 filiali entro la fine dell'anno”, commenta l'amministratore Alberto Gallas. “Sono obiettivi molto ambiziosi, ma siamo perfettamente in linea con quanto programmato a inizio anno".

Gallas Group è nata a Udine nel 2013 dall'idea di Alberto e Lorenzo Gallas; da sempre specializzata nella selezione di personale domestico, è cresciuta molto rapidamente in questi anni prima in Fvg e poi in Veneto; ora sta espandendo il proprio raggio d'azione in tutto il Nord Italia.