Ecco gli specialisti che fanno fruttare Fb

Il network nato 15 anni orsono ha aperto nuove strade nel modo di comunicare, ma non tutti sanno che i 70 milioni di dollari di incasso al giorno Facebook li fa grazie alla pubblicità. Questo social ha infatti aperto un canale pubblicitario prima inesistente che in pratica lavora in regime di monopolio. Chi vuole pubblicizzare un prodotto o un’iniziativa paga direttamente la società statunitense che ha un tariffario ben preciso ed è commisurato alla durata in giorni del messaggio e al numero di utenti raggiunto. In Friuli Venezia Giulia, per esempio, parliamo di 570mila iscritti, ovvero un cittadino su due. Ecco perché, se si vuole pubblicizzare una nuova attività o iniziativa la probabilità di essere letti è molto elevata a patto di essere pronti a sborsare cifre importanti. Inoltre sempre più attività economiche stanno aprendo propri profili perché questo si è rivelato un ottimo sistema per ottenere un’indicizzazione favorevole sul motore di ricerca Google, senza dover sborsare cifre elevate per pagare un professionista.

Sono nate anche nuove professionalità, come il social media editor e il social media manager. A queste due figure fanno sempre più ricorso le agenzie di comunicazione che in tal modo offrono ai loro clienti la possibilità di profilare nel miglior modo possibile i destinatari dei loro messaggi sfruttando al meglio le possibilità offerte da Facebook.

E c’è anche chi grazie proprio a questo social, pur senza essere specializzato nel proporre servizi dedicati, ci guadagna sopra. Perché chi è famoso e ha molto seguito, contando così su migliaia di amici e quindi di persone che lo seguono, è lautamente ricompensato, che si tratti di influencer, fashion blogger o di personaggi che fanno tendenza. (adg)