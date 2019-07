Ecobonus 2018: più di 10.000 interventi in Fvg

Sono 10.629 gli interventi di riqualificazione energetica effettuati in Friuli Venezia Giulia nel 2018, che corrispondono a 113 milioni di investimento. A dirlo è il rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica dell’Enea, che fotografa la situazione.

Secondo i dati del panorama nazionale, il 2018 è stato un anno che ha confermato una ripresa degli investimenti, non solo per la riqualificazione del patrimonio esistente, ma anche per le nuove costruzioni e le opere pubbliche. I dati sull’andamento dell’Ecobonus, anche in Fvg confermano il trend di crescita degli interventi di riqualificazione con 113, 4 milioni di euro di investimenti attivati, 38,6 GWh/anno di risparmi ottenuti e incrementi sostanziali nel mercato delle principali tecnologie di settore.

Tra gli interventi del 2018, 23.188 (il 48%) sono consistiti nella sostituzione di serramenti, il 15% nella installazione di una caldaia a condensazione e altrettanto in quella di schermature solari.

La maggior parte dei lavori ha riguardato edifici costruiti tra il 1946 e il 1980. Per riqualificare questo tipo di abitazioni i friulani hanno speso l’anno scorso 64 milioni di euro. Per quanto riguarda l’investimento per abitante, la media della nostra regione è molto più alta di quella nazionale. La zona più attiva è la provincia di Trieste, seguita, quasi a pari merito da Pordenone e Udine. Fanalino di coda Gorizia, che si attesta comunque su valori pari alla media italiana.