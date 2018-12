Economia illegale, Fvg tra i più virtuosi

Friuli Venezia Giulia promossa sul terreno dell’economia illegale e sommersa, almeno nel confronto con le altre regioni italiane. A decretarlo è l’Istat che, nel Rapporto sui Conti Economici Territoriali, presentato ieri a Roma, ha calcolato che l’economia illegale e sommersa pesa su quella complessiva del Friuli Venezia Giulia per non più dell’11,5%, ben al di sotto della media nazionale del 13,8% e di quella del 20,9% della Calabria, la regione meno virtuosa.

Meglio del Friuli Venezia Giulia, ma di poco, fanno solo la Provincia di Trento (11,5%), la Lombardia (10,8%) e la provincia di Bolzano (10,4%), la più brava di tutte.

L’Istat si spinge anche a spiegare come si compone l’economia illegale e sommersa nella nostra regione: per il 5,6% da sottodichiarazioni dei risultati economici delle imprese; per il 4,1% è determinata da lavoro nero e per il rimanente 1,8% da altre forme di economia illegale, in particolare fitti in nero.