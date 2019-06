Electrolux investe su Susegana

“Abbiamo raggiunto stanotte con Electrolux un’ipotesi di accordo molto importante per la fabbrica di Susegana (Treviso), che definisce le condizioni utili a sbloccare un investimento di 130 milioni di euro e che assicurerà dal 2021 la assegnazione della futura gamma di frigoriferi”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile dei settori auto e elettrodomestici, e Stefano Bragagnolo, segretario della Uilm di Treviso.

“Nell’intesa – spiegano Ficco e Bragagnolo – si affrontano i temi dell’organizzazione del lavoro, dei turni, della riqualificazione professionale e del ricambio generazionale. Più in particolare, quando arriveranno le nuove produzioni, la turnistica si articolerà dal lunedì al sabato pomeriggio, prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro, con 36 ore settimanali lavorate e 40 retribuite”.

“Con questa intesa, che nei prossimi giorni sarà sottoposta al vaglio dei lavoratori, si gettano le premesse – concludono i sindacalisti della Uilm – per un futuro di sviluppo della fabbrica di frigoriferi di Susegana, cosa di particolare importanza e per nulla scontata dopo anni trascorsi a difenderci dalla crisi anche attraverso accordi sindacali difficili. Ora speriamo di riuscire a trarre fuori dalla crisi tutti gli stabilimenti del gruppo, compresi gli stabilimenti di Porcia e di Solaro, e più in generale di dare un segnale concreto che è possibile rilanciare il settore degli elettrodomestici fino a pochi anni fa dato addirittura per spacciato da tanti commentatori ingiustamente rassegnati al declino industriale del nostro Paese”.