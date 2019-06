Esperti in Big Data? Chiedeteli ai russi

Mentre in Friuli, non da oggi, le aziende lamentano la difficoltà di reperire giovani dotati di una formazione aggiornata alle esigenze di mercato – a titolo di esempio gli ingegneri specializzati in Big Data – il resto del mondo corre. E alcuni Paesi hanno messo la freccia di sorpasso. È quanto sta emergendo all’International Economic Forum in corso a San Pietroburgo, in Russia. A spiccare decisamente il ‘padrone di casa’, il premier russo Vladimir Putin (nella foto durante l'intervento), che ha reso pubblico che il suo Paese attualmente sta formando 1,6 milioni di studenti nei settori d’avanguardia dei Big Data e della robotica, creando un polo tecnico-economico in chiara competizione con gli Usa. Un investimento in conoscenza pratica che presto avrà un effetto trascinatore per l’industria locale.