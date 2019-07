European Product Design Award ad Albatros

Albatros ha vinto l’European Product Design Award nella categoria Home Interiors Product con Hammam Plus, la nuova concezione di bagno turco per la casa disegnata da Claudio Papa.

L'azienda di Spilimbergo, infatti, è uno storico punto di riferimento nel settore dell’ambiente wellness e, grazie alla nuova proprietà aziendale, sta segnando un nuovo corso nel design di prodotto, nell’innovazione e nelle tecnologie applicate al mondo del wellness. Quello di Papa è un felice ritorno: è stato designer di Albatros nel 2000 e, dopo una pausa di quasi 20 anni, ha ripreso la collaborazione con l’azienda nel 2018 per essere parte fondamentale del rinnovamento d’impresa.

“Questo premio mette insieme centinaia di progetti provenienti da tutto il mondo, dall’Australia alla Cina per arrivare in Europa – spiega Papa – è una grande soddisfazione poterlo vincere, ancora di più poterlo fare con Albatros, l’azienda che mi ha lanciato nel mondo del design del bagno e che oggi a sua volta sta attraversando un importante momento di rinascita e rinnovamento".

Hammam plus è un sistema di bagno turco per la casa: reinventa completamente le regole di questo tipo di prodotto reinterpretandolo come elemento d’arredo. È meno ingombrante, unisce prestazioni eccellenti ad un design contemporaneo e funzionale integrando tutte quelle soluzioni fondamentali in una casa come mensole porta oggetti e comodi appendini per asciugamani e accappatoi.

L’European Product Design Award, infatti, è stato creato proprio per valorizzare ingegno e talento dei product designers capaci di semplificare la vita di tutti i giorni con le loro creazioni: il premio, infatti, celebra quei prodotti in grado di racchiudere spirito creativo e funzionalità. Il generatore di vapore di Hammam Plus, installato ad incasso, è un’esclusiva Albatros che coniuga funzionalità e design: la parte esterna e visibile è coordinabile con la finitura scelta, un sistema di pannellature di grande impatto estetico e praticità di installazione e manutenzione.

Hammam Plus sarà uno dei prodotti che Albatros porterà, perfettamente funzionante, alla prossima edizione del Cersaie di Bologna dal 23 al 27 settembre, Pad. 21 Stand B20.