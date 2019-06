Eurotech calcola i passeggeri della Grand Paris Express

Eurotech France, la controllata francese del Gruppo con sede ad Amaro, fornitore affermato di tecnologie embedded e leader nell’implementazione di soluzioni dedicate all’Industrial Internet of Things (IIoT), è stata scelta da Thales come fornitore dell’hardware embedded e del software IoT per il sistema Cave di conteggio automatico di passeggeri delle nuove linee 15, 16 e 17 della metropolitana facenti parte del progetto Grand Paris Express.

L’intero progetto rappresenta per Eurotech la fornitura di un minimo di 1.400 conta passeggeri, con possibili tranche aggiuntive fino a un totale di 4.250 unità. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli finanziari. Questo progetto mira a conoscere in tempo reale il numero di utenti per vagone in ogni stazione, per alimentare le applicazioni di mobilità e, quindi, migliorare i servizi di trasporto attraverso un’analisi dettagliata di tutti i dati raccolti sui flussi di passeggeri.

Oltre a utilizzare la versione PoE (Power over Ethernet) del conta passeggeri DynaPCN di Eurotech, la soluzione è basata su ESF (Everyware Software Framework) per il software di bordo per la raccolta dati e la configurazione remota e EC (Everyware Cloud) per il software di terra, per consentire a Société du Grand Paris di accedere in modo sicuro alle informazioni sul conteggio passeggeri e utilizzare questi dati internamente o condividerli esternamente.

“Siamo onorati di essere stati selezionati da Thales e Grand Paris per fornire il sottosistema di conteggio passeggeri basato sul nostro sensore di conteggio passeggeri DynaPCN combinato con i nostri software ESF ed EC” commenta Isabelle Jarniou, Managing Director di Eurotech France. “Eurotech offre sistemi e software modulari per consentire il monitoraggio in tempo reale di asset importanti; siamo lieti di collaborare con Thales al contratto che hanno vinto e per il quale combineremo le nostre tecnologie IoT con la nostra esperienza nel settore ferroviario. Questo progetto si aggiunge alla lista di progetti nazionali e internazionali in cui le soluzioni Eurotech sono selezionate per il loro contenuto innovativo, per la sicurezza allo stato dell’arte della tecnologia e per la facilità di adattamento alle specifiche esigenze di ogni progetto”.