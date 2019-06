Eurotech lancia il super calcolatore

I supercalcolatori prodotti da Eurotech (multinazionale quotata a Piazza Affari) della famiglia Dyna HPEC (High Performance Embedded Computer), hanno raggiunto una densità di calcolo pari a 25Teraflops, e 15 Terabyte di storage per decimetro cubo. La densità di calcolo e memoria avrà una grande influenza per lo sviluppo dell'Ai (Artificial intelligence) e di tutte le sue applicazioni.

Infatti, l'intelligenza artificiale è supportata dalla potenza di calcolo, necessaria, in misura sempre maggiore, per le funzioni di apprendimento che richiedono l’elaborazione di una mole sempre più massiccia di dati. Gli HPC embedded sono utilizzati anche per le auto a guida autonoma, su cui Eurotech sta investendo.

"Di questo passo - afferma Roberto Siagri, ad di Eurotech - si può ipotizzare il periodo fra il 2022-2025, come il più plausibile per l’impiego di serie di automezzi che davvero guidino da soli, senza il monitoraggio o il controllo dell’uomo, proprio attraverso l’utilizzo di programmi di intelligenza artificiale che i supercalcolatori come i nostri permettono di essere sviluppati".

Grazie poi alla legge di Moore - che afferma come la complessità di un microcircuito, misurata, ad esempio, tramite il numero di transistori per chip, raddoppia ogni 18 mesi; quindi, i calcolatori al servizio dell’intelligenza artificiale costeranno sempre di meno, circa dieci volte di meno nel 2025, rispetto ad ora. In questo stesso periodo, il supercalcolatore avrà un costo ed una dimensione adeguata al mercato delle auto consumer, che oggi conosciamo.

Eurotech ha messo a punto e sta continuando a migliorare, ogni giorno, le prestazioni dei Dyna HPEC, già oggi in grado di generare la potenza di calcolo necessaria per far apprendere ai programmai di Ai di guidare nel traffico, con un’auto.

Le dimensioni dei Dyna Hpec sono di 18x18x45 cm, ovvero, circa 15 decimetri cubi, che più o meno è il volume di un contenitore per un paio di stivali. Gli edge computer (chiamati così perché sono computer posizionati alla frontiera, ovvero dove internet raggiunge il mondo reale) di Eurotech sono progettati per andare incontro alle mutevoli esigenze di mercato: soprattutto nel settore dell’automazione e dei trasporti. Questi computer detti Edge, portano tanta capacità di calcolo (utile anche per lo viluppo di programmi di Ai) all’interno del mondo reale, della nostra quotidianità; consentendo, inoltre, la connessione al cloud, di analizzare i dati, in tempo reale, sul campo, e da remoto.