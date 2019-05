Federpreziosi, lunedì 27 incontro a Udine

Importante appuntamento per i gioiellieri udinesi. Lunedì 27 maggio, in sala Consiglio al secondo piano della Camera di commercio in via Morpurgo a partire dalle 10, ospiteranno infatti i loro colleghi italiani di Fedepreziosi in occasione dell’assemblea generale ordinaria del sindacato orafi di Confcommercio.

Alla presenza del presidente nazionale Giuseppe Aquilino (nella foto), i delegati delle Federpreziosi provinciali affronteranno le tematiche cruciali della loro attività: sicurezza, rischi imprenditoriali di un mestiere sempre più difficile, truffa dei diamanti “da investimento”, ricambio generazionale.

All’ordine del giorno anche la programmazione attività, la presentazione, discussione e approvazione del Rendiconto consuntivo 2018 e del preventivo di spesa per l’esercizio 2019.