Feff presenta 'Le Nuove Vie della Seta. Cina: minaccia o opportunità?'

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Michele Geraci, interverranno all’incontro-dibattito Le Nuove Vie della Seta. Cina: minaccia o opportunità? che si svolgerà venerdì 3 maggio al Cinema Centrale nel cuore del Far East Film Festival 21. L’appuntamento sarà preceduto dalla proiezione di La ferroVIA della seta, il nuovo documentario firmato dall’inviato di Sky TG24 Pio d’Emilia.



Oltre allo stesso d’Emilia, animeranno la riflessione il Presidente dell’Unione Industriali di Pordenone, Michelangelo Agrusti, il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, il Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, e Andrew Spannaus, giornalista e analista politico. Nel ruolo di moderatori, Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto, e l’inviato del TG3 Nico Piro.



Organizzato dal Far East Film Festival (CEC) con la Camera di Commercio di Pordenone-Udine e Confindustria Udine, Le Nuove Vie della Seta è una preziosa occasione pubblica per ragionare sui cambiamenti economici in atto nel continente asiatico e per approfondire lo stato delle relazioni tra Italia e Cina, soprattutto a seguito degli accordi stipulati tra i due paesi nell’ambito del progetto Belt and Road Initiative (uno dei terminali indicati è la città di Trieste e, quindi, la regione Friuli Venezia Giulia).



L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa registrazione su eventbrite (bit.ly/nuove_vie).