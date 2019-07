Fiera, l’idea rivoluzionaria del parco tematico

Un’occasione non solo per la città di Udine e il suo hinterland, ma per tutto il Friuli. La presenta così Luciano Snidar che porta avanti quella che per ora è una semplice ‘idea di futuro’. Architetto e urbanista, in passato presidente dell’allora Promosedia (la società di promozione del distretto manzanese), Snidar da pochi giorni ha terminato l’incarico di presidente di Udine e Gorizia Fiere, la società di gestione del quartiere fieristico.

Fin dall’inizio del mandato nel maggio 2017, però, visti i grandi cambiamenti nel settore fieristico che aveva già portato a una decimazione degli eventi e delle società, aveva pensato a un piano B. Un ‘qualcosa’ che potesse ripensare e ridare slancio a un’area del Friuli importante, baricentrica, nevralgica e già dotata di tantissimi servizi. E proprio ora che proprio in questa area sia il Centro commerciale Città Fiera sia l’Udinese Calcio hanno annunciato importanti investimenti sulle proprie strutture, mentre Udine e Gorizia Fiere dopo diversi bilanci in rosso cerca un modo per salvarsi e ripartire, quell’idea esce dal cassetto.

“Appena diventato presidente – spiega oggi lo stesso Snidar – mi sono messo a cercare e a contattare studi e società di carattere europeo che si occupano di ripensare aree di così grandi dimensioni. Gli esperti da subito hanno messo in evidenza come quest’area sia unica in tutta Europa: nel giro di pochissima distanza si concentrano impianti sportivi di grandi dimensioni, spazi verdi e parchi, il centro commerciale più grande del Nordest, un’enorme area militare dismessa, molti parcheggi e il tutto servito dalla grande viabilità e dalla pista ciclabile che collega le Alpi all’Adriatico. Tutte queste cose rendono questo un unicum dalle enormi potenzialità”.

È nata così l’idea progettuale denominata Free Time Park, ovvero un parco tematico legato allo sport e al tempo libero. “Se pensi in grande qualcosa lo ottieni, se pensi in piccolo rischi di non ottenere nulla” sentenzia Snidar.

Certamente anche l’investimento necessario è proporzionato: la stima per la realizzazione delle opere mancanti (in particolare del parco acquatico) e di tutte le strutture di connessione ammonta a 270 milioni di euro. Entrando nel dettaglio le maggior voci riguardano per una prima fase di investimenti 160 milioni, una seconda da 40 milioni, l’acqua park da 46 milioni e le varie opere di connessione da 18 milioni.

“L’idea però può attrarre l’interesse di grandi investitori europei specializzati in parchi tematici – aggiunge Snidar – il mercato di riferimento di un simile progetto ha un raggio di 300 chilometri: questo significa che i potenziali utenti arrivano da tutte le regioni contermini al Friuli: dal Veneto alla Slovenia, dall’Istria a parte dell’Austria. Lo studio parla di 1.800.000 di utenti all’anno”.

Ma questo progetto rischia di cannibalizzare il centro storico della città? “Niente affatto, anzi! – risponde Snidar – se solo il 10% dei clienti e turisti del parco si recasse in centro rappresenterebbero il doppio degli attuali residenti. Queste persone una volta qui sono interessate anche a una passeggiata lungo le piazze e vie storiche di una delle più belle città del Nordest e porterebbero anche lì una nuova boccata di entrate a bar, ristoranti, boutique e musei”.