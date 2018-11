Fiera del lavoro: 70 aziende per 420 posti

70 aziende pronte a offrire 420 posti di lavoro, 1.200 persone attese: la Fiera del Lavoro Fvg, che è stata presentata oggi a Udine, batte ogni record anche quest’anno. Appuntamento per sabato 24 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la 13esima edizione della Fiera del Lavoro organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale dell’Università di Udine) con l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro, sostenendo l’occupazione non solo giovanile.

“Il successo della Fiera del Lavoro – commenta il professor Marco Sartor, presidente ALig - si rinnova ad ogni edizione. Questo è dimostrato dalle decine di imprese nazionali ed estere che con entusiasmo partecipano ogni anno a questa iniziativa e dalle centinaia di studenti e laureati di ogni età che popolano ogni anno il teatro armati di decine di curriculum”. Marco Sartor non manca di sottolineare che “l’iniziativa è gratuita per i partecipanti, in particolare grazie al prezioso sostegno della Regione Autonoma FVG e grazie a contributi privati di realtà come KPMG, nota multinazionale della consulenza, e GLP, una importante società di Udine attiva in tutto il mondo”.

L’evento consente ai partecipanti di effettuare decine di colloqui in un pomeriggio, di ascoltare le presentazioni aziendali per comprendere le competenze più richieste, di confrontarsi informalmente con le aziende durante l’aperitivo conclusivo.

“La Fiera del Lavoro Alig è diventato l’appuntamento di recruiting più importante del Friuli Venezia Giulia – ha commentato Giovanni Fratte, responsabile Servizi alle Imprese della Regione – è dinamico, presenta costanti novità e riesce a far arrivare in regione grandi aziende internazionali. La difficoltà di reperire figure specializzate e qualificate è un tema molto sentito dalle imprese: ecco perché quest’anno la Regione FVG sarà presente a teatro con una nuova impostazione: non daremo solo informazioni a chi cerca lavoro, ma faremo vera e propria attività di scouting a servizio delle aziende che si rivolgono ai nostri sportelli per trovare risorse umane qualificate”.

I colloqui con le aziende e il servizio curriculum

Si inizia ufficialmente alle 13 nel foyer e nelle terrazze delle gallerie del teatro con incontri one to one tra aziende e candidati, con il servizio gratuito di correzione multilingua dei curricula e con il servizio gratuito offerto da un fotografo professionista a disposizione per scattare la foto perfetta per il curriculum.

In platea: il talkshow

Alle 17 il talk show condotto dal vicedirettore del TG5 Giuseppe De Filippi ospiterà i protagonisti di importanti società che grazie ad internet hanno sviluppato il proprio business. Saranno per la prima volta presenti a Udine importanti relatori di società come Amazon (Alessia De Col), Google (Roberto Brenner), TIM (Roberto Collavizza).

Lo spettacolo e l’aperitivo friulano

Alle 18:30 il comico Giuseppe Giacobazzi salirà sul palco per essere intervistato direttamente dagli studenti in uno spettacolo esilerante aperto a tutti.

La giornata si conclude alle 19:30 nel foyer del teatro celebrando le eccellenze del territorio regionale con un aperitivo a base di prodotti friulani della zona di Faedis al costo speciale di 2 euro, momento pensato per favorire l’interazione informale tra studenti, laureati, imprese e istituzioni.

“Ringrazio l’università e Alig per averci coinvolto nuovamente in un evento così importante – hanno spiegato Claudio Zani e Mauro Cavallo, sindaco e consigliere comunale di Faedis - a teatro diventeremo rappresentanti delle meraviglie enogastronomiche del territorio friulano con l’allestimento di diversi corner di degustazione”.

Le aziende

Le 70 imprese iscritte devono “mettere sul piatto” da una a più posizioni di lavoro. Quest’anno partecipa per la prima volta Leonardo, l’azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell'aerospazio, difesa e sicurezza che conta oltre 45.000 dipendenti. Arriva a Udine alla ricerca di profili diversi a dimostrazione che i laureati che escono dall’Università di Udine rispondono alle esigenze più diversificate.

Il contest: sarà premiato il miglior video curriculum

Spazio alla creatività: quest’anno ALIg premierà anche il miglior video curriculum. I candidati potranno promuovere se stessi in un video efficace, sintetico e d’impatto della lunghezza massima di una minuto. Sulla base del giudizio della Giuria dei Docenti, il vincitore salirà sul palco del Giovanni da Udine per essere premiato con un computer portatile Apple. Per partecipare al contest bisogna seguire le indicazioni riportate sul sito www.alig.it.

La promozione Video e Social

Parola d’ordine: condividere. Gli studenti di Uniud hanno realizzato una serie di video per promuovere la nuova edizione della Fiera del Lavoro. Non solo: chi avrà condiviso la locandina sul proprio profilo Facebook e avrà ottenuto almeno 20 Like, potrà ritirare in teatro un peluche Trudi in omaggio.

Tutti i nomi delle aziende partecipanti:Acciaierie Bertoli Safau, AcegasApsAmga, Aldi, Alfa Sistemi, AMB, Asem, Aussafer Due, Automotive Lighting Italia, Autostar, Autotrasporti Chiarcosso, auxiell, Banca di Cividale – CIVIBANK, Beantech, Bluenergy Group, BRC, Brovedani Group, Calligaris, CGN, Danieli & C., DBA Lab, DM Elektron, Dynatrace, Electrolux Professional, EURO&PROMOS, Euronews pubblicità - Telefriuli – ilFriuli, Eurotech, Fassa Bortolo, FINCANTIERI, Freud, Friuli Innovazione, Gadamed Srl, Generali, GLP Intellectual Property Office, Gruppo Pittini, Idealservice, innov@ctors, INNOVA, Intermek, Intesa Sanpaolo, KPMG ADVISORY, Lakeside Science & Technology Park, LAMITEX, Leonardo, Lloyd's Register, M.M., MEP, Messagero Veneto, MIB Trieste School of Management, MONTE CARLO YACHTS, Nohup, Pietro Rosa TBM, Pro Consulting, Progetto Nachste, Quin, Regione autonoma FVG, Roncadin, Servizi CGN, SIPA, SMS group, Soplaya, Studio BRC Associati, Synthèse, Systein SMH Tech, Tecnoinox, TT Italy, u-blox, Umana, Vistra SRL, Wartsila.

L’ingresso è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria sul sito www.alig.it