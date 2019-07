Fiera di Udine, attesa per il nuovo manager

Bisognerà attendere giovedì 11 luglio per conoscere il nome del nuovo manager dalla Fiera di Udine. L’assemblea dei soci, riunita ieri sera, infatti, ha ratificato le dimissioni del presidente Luciano Snider e del Cda, che sarà ‘sostituito’ da un amministratore unico, chiamato a traghettare l’Ente verso il futuro.

“Fra una decina di giorni sarà riconvocata l’assemblea, che dovrà scegliere l’amministratore unico”, conferma il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. “Il primo obiettivo sarà quello di una riconversione del modello di business. Sappiamo che, con poche eccezioni, le Fiere in Italia sono in difficoltà; bisogna, quindi, valorizzare gli asset di Udine, ovvero la sua location, con facile accesso autostradale, la sua centralità rispetto alla regione e le tematiche legate al turismo, con un occhio rivolto a Est, in particolare ad Austria e Slovenia. Poi, bisogna naturalmente puntare all’equilibrio dei conti, con una maggiore vivacità di eventi, anche non prettamente fieristici”.

“Sono fermi 9,5 milioni, a disposizione per i lavori strutturali: in parte l’attuale Cda ha già attivato le procedure per sbloccarli e speriamo che le gare possano essere appaltate a breve”, continua Da Pozzo. “In generale, si punta al modello di una struttura multifunzionale, qualcuno parla anche di un parco monotematico. Naturalmente rimarranno gli eventi storici, come Casa Moderna e altri che attirano sempre pubblico ed espositori, ma ci sarà sempre più spazio per manifestazioni non fieristiche, come ad esempio il Ceghedaccio. La location, con tanti padiglioni, si presta anche ad accogliere convention ed eventi, quindi questa sarà una delle strade da percorrere”.