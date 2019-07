Filiera, opportunità grazie al legno certificato Fsc

Un workshop per scoprire le opportunità derivanti dalla certificazione Fsc, marchio che garantisce la provenienza del legno da foreste gestite in modo responsabile. Lo organizzano il Cluster Arredo/Casa e Fsc Italia giovedì 11 luglio alle 17, nella sede del Cluster a Buttrio, con l’obiettivo di analizzare il trend e le potenzialità del mercato globale dell’arredo certificato, le dinamiche commerciali del legno, le opportunità di sviluppo per il sistema Fvg. Saranno presentati anche i dati relativi alla certificazione di gruppo della filiera Arredo Fvg, la mission e gli strumenti di marketing del marchio Fsc.

All’incontro “Trend e opportunità per il Sistema Arredo regionale dalla certificazione Fsc” interverranno Carlo Piemonte, direttore del Cluster Arredo/Casa Fvg, Franco di Fonzo, presidente Cluster Arredo/Casa Fvg, Roberta Antonioli, responsabile innovazione e certificazioni Cluster Arredo/Casa Fvg, Davide Pettenella, presidente di Fsc Italia, Diego Florian, direttore Fsc Italia, Andres Ortolano, responsabile tecnico Fsc Italia, Alexia Schrott, responsabile marketing Fsc Italia, Alessandro Calcaterra, presidente Fedecomlegno.

Sono oltre 140 certificati gestiti dal Cluster, tra sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza e catene di custodia; ben 92 i certificati Fsc, di cui 26 singoli e 66 nel gruppo, il più grande d'Italia. La crescita generale del numero dei certificati gestiti dal Cluster dal 2015 al 2018 è stata del 47%, con l’Fsc in particolare sempre più richiesta dal mercato, a cui possono accedere – grazie al sistema di certificazione di gruppo proposto dal Cluster - anche aziende più piccole con formule strutturate.