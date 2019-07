Fincantieri… a caccia di lavoratori

“I giovani? Sembra abbiano perso la voglia di lavorare...”. La ‘provocazione’ arriva dall’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, che, in un evento organizzato dalla Cisl nazionale, ha fatto il punto sui futuri appalti del gruppo leader della cantieristica. "Nei prossimi anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori, ma non so dove andarli a trovare”, continua Bono. “Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo a un ritmo del 10%, ma mancano le figure professionali. Tra un po' avremo più università che laureati, più porti che navi, più aeroporti che passeggeri".

“Il lavoro è dignità", ha ribadito Bono, "e da noi un lavoratore medio prende 1.600 euro al mese. Uno stipendio ben diverso rispetto a quello, ad esempio, di un rider. Purtroppo, in questo Paese abbiamo cambiato cultura".