Fincantieri ed Enel elettrificano i porti

"Fincantieri ed Enel lavorando insieme per portare la connessione elettrica sulle banchine dei porti italiani". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono intervenendo all'assemblea annuale di AssArmatori in corso a Roma: "Non lo abbiamo ancora reso noto, ma stiamo lavorando con Enel per dotare tutti i principali porti del Paese di un sistema di cold ironing" ha detto Bono.

Ovvero di un sistema che consenta alle navi in banchina di allacciarsi direttamente alla rete elettrica terrestre, evitando così di accendere i generatori di bordo durante le soste in porto.

"Dobbiamo mettere a punto un sistema che sia economicamente competitivo - ha, però, aggiunto Bono -, altrimenti nessuno poi lo utilizza, e le navi continuano a tenere accesi i motori anche in porto".